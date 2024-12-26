Wanda Nara, Mauro Icardi'den boşanmadan hakkında evlilik söylentileri çıktı
Wanda Nara, rapçi sevgilisi L-Gante ile paylaştığı fotoğraflarda parmağındaki yüzük detayıyla dikkat çekti. Bu durum, Nara'nın Icardi'den boşanmadan evlilik söylentilerine neden oldu
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişki ve boşanma süreciyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara, özel hayatındaki gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor.
Üç oğlunun babası Maxi Lopez ve sevgilisi L-Gante ile yaptığı paylaşımlar çok konuşulan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde adını yeni bir iddiayla gündeme taşıdı.
Mauro Icardi’nin, Inter Milan’da forma giydiği dönem, Wanda Nara’nın takım arkadaşı Keita Balde ile kendisini aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddia edilmişti.
Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri’nin bu iddiayı doğrulayan açıklamaları ise gündemi daha da hareketlendirdi. Guatier; “Eski kocam beni Wanda Nara ile aldattı. Bunu bana Mauro Icardi söyledi,” diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulunmuştu.
Tüm bu gelişmelerin ardından, Wanda Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi gündemde kalmaya devam ediyor.
Son olarak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında parmağındaki yüzük detayı dikkat çekti. Bu paylaşım, Nara'nın, L-Gante ile evleneceği iddialarını güçlendirdi.