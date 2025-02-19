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        Haberler Magazin Wanda Nara'nın, sevgilisi L-Gante ATV kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Wanda Nara'nın, sevgilisi L-Gante ATV kazası geçirdi

        Wanda Nara'nın rapçi sevgilisi L-Gante, Arjantin Pinamar'da bir ATV kazası geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 20:26 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:47
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        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davası devam ederken, Icardi ünlü oyuncu China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili geçtiğimiz haftalarda birlikte İstanbul'a gelmişti.

        Wanda Nara ise evliliğinin bitmesine sebep olan kendisinden küçük rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden bir araya gelmişti.

        Icardi ve Nara, birbirlerine yaptıkları göndermeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İkili, benzer fotoğraflarla karşılık vererek adeta bir rekabet içinde.

        Son olarak, Nara, Sevgililer Günü'nde yaptığı aşk dolu paylaşımıyla dikkat çekti. Duygusal mesajında, "Sadece iyi duyguları olan biri, hayatımda her zaman istediğim kişidir. Benim parçalarımı aldın ve bana neler yaşadığımı söylemeden nasıl yapabildiğini birçok kez unutturdun. Farkında olmadan bana makyajsız kalmanın cesaretini verdin ve böylece her zaman beni hatırladığın ve güzel olduğumu söylüyorsun.

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        Beni görmediğim bir mükemmellik görüyorsun ama bana güven veriyor, daha önce hiç kimse gözlerimi çillerime bakmadı. Bana sadakatin paradan daha değerli olduğunu öğrettin. Aramızdaki yaş farkına rağmen değerlerimizin, hayallerimizin aynı olduğunu gösterdin. Sen hayal edebileceğim en nazik, en tatlı erkek arkadaşsın. Seni seviyorum. Aşk hikayemizi yeniden yaşamak istiyorum"

        L-GANTE'NİN ATV KAZASI

        Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile birlikte Pinamar’da tatil yapan L-Gante, ATV kazası geçirdi. Aracın devrilmesi sonucu köprücük kemiğinde iki kırık oluşan rapçi, hemen hastaneye kaldırıldı.

        Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğrafları paylaşarak L-Gante'nin iyi olduğunu açıkladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Wanda Nara
        #L-Gante
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