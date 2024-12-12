Wanda Nara, sevgilisi ve oğullarıyla Roma tatilinde
Wanda Nara, genç sevgilisi L-Gante ve üç oğluyla Roma'ya tatile çıktı
Giriş: 12.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:53
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Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılık süreciyle uzun süre magazin gündemini meşgul eden Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde 38'inci yaş gününü çılgın bir partiyle kutladı.
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Uzun süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara, sunucusu olduğu prograndan çıkarılınca soluğu sevgilisi L - Gante ile Roma'da aldı.
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Çifte; Wanda Nara'nın Maxi López'den olan üç oğlu eşlik etti.