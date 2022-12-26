Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden Tim Burton'ın hem yapımcı hem de dört bölümünün yönetmeni olarak yer aldığı Wednesday dizisi ilk sezonuyla yayınlandı. Korku komedisi türündeki bu yapımı bir oturuşta bitiren izleyiciler Wednesday dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağını sorguluyorlar. İşte konuya dair ayrıntılar haberimizde...