Haberler Televizyon Wednesday 2. yeni sezon tarihi: Neftlix dizisi Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

Wednesday yeni sezon tarihi: Neftlix dizisi Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Addams Ailesi'nden Wednesday Addams karakterine odaklanan Netflix dizisi Wednesday geçtiğimiz yılın en popüler yapımlarından biri oldu. İlk sezonuyla büyük ses getiren dizinin izleyicileri "Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Wednesday 2. yeni sezon tarihi ile ilgili bilgiler... Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:08 facebook

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Wednesday 2. sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Bu yılın başlarında yayınlanan fragman büyük merak uyandırdı. Amerikalı yönetmen Tim Burton tarafından çekilen ve başrolünde Jenna Ortega'nın yer aldığı Wednesday dizisi yeni sezonu için heyecan dorukta. İşte Wednesday 2. sezon tarihi hakkında detaylar...

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WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.



WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI



Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.