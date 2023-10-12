Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: 7 yıldır ayrı yaşıyoruz
1997'de hayatlarını birleştiren Will Smith - Jada Pinkett Smith çifti, geçtiğimiz yıl Oscar törenindeki 'tokat' olayında sonra bu kez de evlilikleriyle gündeme geldi. Jada Pinkett Smith, eşiyle 7 yıldır ayrı yaşadıklarını itiraf etti
Will Smith, 27 Mart 2022'de düzenlenen 94'üncü Oscar töreninde Alopesi hastalığı nedeniyle saçları tamamen dökülen eşi Jada Pinkett Smith'e yönelik bir espri yapan sunucu Chris Rock'ı tokatlamıştı. İkili arasındaki bu olay töreni gölgede bırakmıştı.
"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"
Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti. Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp Chirs Rock'a tokat atmıştı. Smith ardından da, "Eşimin adını ağzına alma!" demişti.
Akademi de Will Smith'e 10 yıl boyunca Oscar törenlerine katılmama cezası verdi.
"7 YILDIR AYRI YAŞIYORUZ"
52 yaşındaki Jada Pinkett Smith, önce bir röportaj verdi. Ardından da haber yayınına katıldı. Jada Pinkett Smith, 1997’de evlendiği eşi Will Smith’le gerçekte 7 yıldır ayrı olduklarını itiraf etti.
Ünlü oyuncu, 1997'de nikâh masasına oturduğu kocasıyla evliliklerinin geleceğini hâlâ 'anlamaya' çalıştıklarını itiraf etti.
Jada Pinkett Smith 2020'de kendi sunduğu sohbet programında Will Smith'i konuk etmişti. Çift sohbet esnasında açık evlilik yaşadıklarını ima etmişti. Jada Pinkett Smith de kısa bir süre önce bir başka erkekle flört ettiğine dair imalarda bulunmuştu.
Smith çiftinin evliliklerinden 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var. Will Smith'in önceki eşinde bir de 30 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor.