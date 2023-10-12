Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: 7 yıldır ayrı yaşıyoruz

Jada Pinkett Smith 2020'de kendi sunduğu sohbet programında Will Smith'i konuk etmişti. Çift sohbet esnasında açık evlilik yaşadıklarını ima etmişti. Jada Pinkett Smith de kısa bir süre önce bir başka erkekle flört ettiğine dair imalarda bulunmuştu.

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Smith çiftinin evliliklerinden 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var. Will Smith'in önceki eşinde bir de 30 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor.