Will Smith: İçimde tuttuğum öfke birden ortaya çıktı!

"İÇİMDE TUTTUĞUM ÖFKE ORTAYA ÇIKMIŞTI"

Aynı gece King Richard filmindeki rolüyle Oscar’da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith , tokatın ardından nasıl hissettiğini "Tamamen bitmiştim. Uzun zamandır içimde tuttuğum öfke birden ortaya çıkmıştı. 9 yaşındaki yeğenim o gece eve geldiğimde ‘O adama neden vurdun?’ diye sordu. 'Ah bunu neden söyledin şimdi?' dedim kendime" diyerek açıkladı.

Smith "Eğer bu olaydan ne öğrendiğimi soracak olursan, birbirimize karşı hep nazik olmamız gerektiğini söylerdim" ifadelerini kullandı.