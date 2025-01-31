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        Haberler Dünyadan Will Smith'ten 20 yıl sonra ilk albüm geliyor - magazin haberleri

        Will Smith'ten 20 yıl sonra ilk albüm geliyor

        Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendini kanıtlamış olmasına rağmen yıllardır albüm çıkarmayan Will Smith, 20 yıl sonra yeni albüm çalışması yapacağını duyurdu. Smith, albüm öncesindeki yeni şarkısına 'Matrix' temalı klip çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:50
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        20 yıl sonra ilk albüm
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        Will Smith, her ne kadar 2022'deki Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a tokat atma skandalıyla hâlâ anılsa da, o aslında geçmişte oyunculuğu kadar müzisyenliğiyle de kendini kanıtlamış bir isim. Smith, 20 yıl aradan sonra ilk albümünü ilkbaharda çıkaracağını duyurdu. Tam tarih vermese de albümün mart ayınca çıkması bekleniyor.

        'Based On a True Story' adlı albümünün müjdesini veren Hollywood yıldızı, albümden ilk şarkısı 'Beautiful Scars'ı çıkardı.

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        Sanatçı, klibinde Big Sean ile birlikte 'Matrix' filmi canlandırması yaptı. 'Matrix' filminin tanıdık sahnelerini yeniden canlandıran 56 yaşındaki Will Smith, bir zamanlar ikonik film serisinde başrol teklif edildiğinde reddetmişti.

        'Matrix' temalı 'Beautiful Scars' klibini yayınlayan Will Smith'in geçtiğimiz haftalarda beşinci 'Matrix' filminde rol alacağına dair söylentiler çıkmıştı.

        'Based On a True Story', Will Smith 2005'te çıkardığı 'Lost and Found'dan bu yana ilk albümü olacak. Albümde daha önce yayınlanmış olan 'You Can Make It', 'Work of Art' ve 'Tantrum' şarkıları yer alacak.

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        #will smith
        #yeni albüm
        #müzik
        #Matrix
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