Oscar olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde, oyuncu Will Smith (54) ve komedyen Chris Rock (57) arasında geçen tokat olayı töreni gölgede bırakmıştı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; sosyal medyadan bir video yayınlayan Smith, uzun süren sessizliğinin nedenini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, düşünmeye ve yaşananları sindirmeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti.