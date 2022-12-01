Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda 

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle Chris Rock'a tokat atan Will Smith, yaşananların ardından ilk kez yeni filmi 'Emancipation' için kırmızı halıya çıktı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    Oscar olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde, oyuncu Will Smith (54) ve komedyen Chris Rock (57) arasında geçen tokat olayı töreni gölgede bırakmıştı.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; sosyal medyadan bir video yayınlayan Smith, uzun süren sessizliğinin nedenini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, düşünmeye ve yaşananları sindirmeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti.
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    "HATIRLAMIYORUM"

    Will Smith, aynı zamanda tokadın ardından törende yaşananları ve yaptığı konuşmayı çok net hatırlamadığını ve hafızasının bulanık olduğunu söylemişti.

    Bu davranışının o gün ödül alan ya da aday olan sanatçıların da önüne geçtiğini belirten Smith, törende aday olan herkesten de özür dilemişti.

    "EŞİMİN NE YAPACAĞIMDAN HABERİ YOKTU"

    Jada Pinkett Smith'ten de özür dileyen Smith, eşinin ne yapacağından haberi olmadığını aktarmıştı.
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    TOKAT SKANDALI SONRASI İLK KEZ KIRMIZI HALIDA

    Tüm bu yaşananların ardından Will Smith, ilk kez yeni filmi 'Emancipation' için kırmızı halıya çıktı. 
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    Filmin Los Angeles’ta yapılan prömiyerinde görüntülenen ünlü oyuncuya eşi Jada ve çocukları Trey, Jaden ve Willow da eşlik etti.
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    "FİLME EMEK VERENLER BENİM YÜZÜMDEN CEZALANDIRILMAMALI "

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de başrolünde yer aldığı 'Emancipation' filmi hakkında konuşmak için Trevor Noah'nın programına konuk olmuştu. 

    Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin, Oscar yarışında güçlü bir aday olduğu konuşulurken Smith’in tokat hadisesi yeniden gündeme gelmişti. Oyuncu, insanların filmi izleyip izlememe konusunda kararsız kalmasını anlayışla karşıladığını ama filme emek veren çalışanların kendisi yüzünden cezalandırılmamasını umduğunu söylemişti.
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    "KONTROLÜ KAYBETTİM"

    O geceyle ilgili konuşan Smith, "Tahmin edebileceğin gibi korkunçtu. Tüm kontrolümü kaybettim. O gece bir şeyler yaşıyordum. Bu tabii ki davranışımı haklı çıkarmıyor. Aklımda birçok şey vardı. Attığım tokat, babasının annesini dövmesini izleyen küçük bir çocuk gibiydi. Böyle biri olmak istemem" ifadelerini kullanmıştı.
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    "İÇİMDE TUTTUĞUM ÖFKE ORTAYA ÇIKMIŞTI"

    Aynı gece King Richard filmindeki rolüyle Oscar’da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith, tokatın ardından nasıl hissettiğini "Tamamen bitmiştim. Uzun zamandır içimde tuttuğum öfke birden ortaya çıkmıştı. 9 yaşındaki yeğenim o gece eve geldiğimde ‘O adama neden vurdun?’ diye sordu. 'Ah bunu neden söyledin şimdi?' dedim kendime" diyerek açıklamıştı.

    Smith "Eğer bu olaydan ne öğrendiğimi soracak olursan, birbirimize karşı hep nazik olmamız gerektiğini söylerdim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında Rock'ın sahnede şaka yapması üzerine komedyene tokat atmıştı.

    Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı. Bunun üzerine Smith, sahneye doğru yürümüş ve Rock'a tokat atmıştı.

    "EŞİMİN ADINI LANET AĞZINA ALMA!"

    Başta parodi sanılan olayın ardından Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma!" diye bağırmasıyla ortam gerilmişti.
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    Daha sonra Smith'in 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandığı açıklanmıştı. Smith, ödülünü alırken yaptığı konuşmada gözyaşları içinde olaydan dolayı özür dilemişti.
  • Will Smith tokat skandalı sonrası ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri

    10 YIL BOYUNCA ETKİNLİKLERE KATILMASI YASAK

    Akademi, Smith’in 10 yıl boyunca etkinliklerine katılmasını yasaklamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.