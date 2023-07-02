Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 136. kez ev sahipliği yapacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle 2022'de Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu tenisçiler, bu yıl tarafsız sporcu statüsünde mücadele edecek.

2023 Wimbledon'ın toplam para ödülü, 44,7 milyon sterlinle (yaklaşık 1,5 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 10,8 oranında yükseldi.

Buna göre organizasyonun tekler şampiyonları 2,35 milyon sterlin (yaklaşık 77,5 milyon lira) para ödülü kazanacak. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına 2022'de 2 milyon sterlin ödül verilmişti.

DJOKOVIC 24. GRAND SLAM İÇİN OYNAYACAK

Son 4 organizasyon da dahil Wimbledon'ı 7 kez kazanan Novak Djokovic, şampiyonluklarına bir yenisini ekleyip kendisine ait en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu 24'e çıkarmaya çalışacak.