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Wimbledon için geri sayım: İşte öne çıkan notlar

Sezonun 3. grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. İşte dev turnuva öncesi öne çıkan notlar...

Wimbledon için geri sayım: İşte öne çıkan notlar
AA / HABERTURK.COM

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 136. kez ev sahipliği yapacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle 2022'de Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu tenisçiler, bu yıl tarafsız sporcu statüsünde mücadele edecek.

2023 Wimbledon'ın toplam para ödülü, 44,7 milyon sterlinle (yaklaşık 1,5 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 10,8 oranında yükseldi.

Buna göre organizasyonun tekler şampiyonları 2,35 milyon sterlin (yaklaşık 77,5 milyon lira) para ödülü kazanacak. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına 2022'de 2 milyon sterlin ödül verilmişti.

DJOKOVIC 24. GRAND SLAM İÇİN OYNAYACAK

Son 4 organizasyon da dahil Wimbledon'ı 7 kez kazanan Novak Djokovic, şampiyonluklarına bir yenisini ekleyip kendisine ait en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu 24'e çıkarmaya çalışacak.

Erkeklerin 2 numaralı seribaşı Djokovic, 8. zaferine ulaşırsa Roger Federer'in elinde tuttuğu Wimbledon'da en fazla şampiyonluk yaşayan erkek tenisçi rekoruna ortak olacak.

36 yaşındaki Djokovic ayrıca 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanının sahibi Margaret Court'u da yakalayacak.

Djokovic, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki büyük turnuvasını kaçıran geçen yılın finalisti Nick Kyrgios (30 numaralı seribaşı), Andrey Rublev (7), Felix Auger-Aliassime (10) ile ana tablonun aynı çeyreğinde, Casper Ruud (4), Jannik Sinner (8) ve Taylor Fritz (9) ile de ana tablonun aynı yarısında yer alıyor.

Ana tablonun diğer yarısında ise dünya 1 numarası Carlos Alcaraz başı çekiyor. iki hafta önce kariyerinin ilk çim kort turnuvasını kazanan 20 yaşındaki Alcaraz'ın final yolundaki rakipleri arasında Daniil Medvedev (3), Stefanos Tsitsipas (5), Holger Rune (6), Frances Tiafoe (10), Alexander Zverev (19) ve 2021 finalisti Matteo Berrettini öne çıkıyor.

KADINLARDA FAVORİLER SWIATEK, SABALENKA VE RYBAKINA

Dünya sıralamasının ilk üç basamağındaki Iga Swiatek, Aryna Sabalenka ve Elena Rybakina, Wimbledon'ın kadınlardaki favorileri olarak gösteriliyor. Fakat son 6 Wimbledon Turnuvası'nı da farklı isimlerin kazandığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Geçen yılın şampiyonu Rybakina (3 numaralı seribaşı) ve bu yıl Avustralya Açık finalinde yenildiği Sabalenka (2) ana tablonun aynı yarısına düştü. Rybakina'nın bulunduğu çeyrekte geçen yılın finalisti Ons Jabeur (6), 2011 ve 2014 şampiyonu Petra Kvitova (9) dikkati çekiyor.

Sabalenka'nın yarı finale gelene kadar karşılaşması muhtemel isimler arasında da Maria Sakkari (8), Barbora Krejcíkova (10) ve bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan Karolina Muchova (16) öne çıkıyor.

Çim kortta şampiyonluğu bulunmayan ve Wimbledon'da 4. turdan ötesini göremeyen dünya 1 numarası Swiatek ise Jessica Pegula (4), Caroline Garcia (5), Coco Gauff (7), Daria Kasatkina (11) gibi iddialı tenisçilerle beraber ana tablonun diğer kısmında mücadele edecek.

NADAL KATILMAYACAK

Sakatlığı yüzünden ocak ayından beri tenisten uzak kalan Rafael Nadal, 2008 ve 2010'da şampiyonluğa ulaştığı Wimbledon'ı da kaçıracak. 37 yaşındaki Nadal'ın, eylül ayındaki Davis Kupası Finalleri'nde veya gelecek yıl düzenlenecek Avustralya Açık'ta kortlara dönmesi bekleniyor.

Nadal'ın yanı sıra erkekler dünya sıralamasının 11. basamağındaki Karen Khachanov da sakatlığı nedeniyle Wimbledon'da oynayamayacak.

WIMBLEDON'I DİĞERLERİNDEN AYIRANLAR

En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla düzenlendi.

23 Temmuz 1868'de kroket (krikete benzer bir açık hava oyunu) oynanması için kurulan, 1877'de ise "All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü" adını alan tesislerdeki ilk turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip. 1909'dan beri "koyu yeşil" ve "mor"un resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun ''koyu yeşil'' olma zorunluluğu var. Yazılı olmasa da tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor. Kurallar, yalnızca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uygulanmadı.

Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Çim yüzeyde top, sert ve toprak korttan daha yüksek bir hıza kavuşuyor. Topların yerden fazla yükselmediği çim kort, hızlı servisleri ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

Maç sırasında yağmur yağması halinde merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor. 2009'dan beri açılır-kapanır çatıya sahip merkez korttan sonra 2019'da da 1 numaralı kort, kapanabilir tavan sistemine kavuştu.

WIMBLEDON'IN REKORLARI

Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer'in 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova'nın 9 şampiyonlukla rekoru elinde tuttuğu Wimbledon Tenis Turnuvası'na ait bazı istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

Roger Federer (İsviçre) - 8 kez

*William Renshaw (Büyük Britanya) - 7

Pete Sampras (ABD) - 7

Novak Djokovic (Sırbistan) - 7

Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 9

*Helen Wills Moody (ABD) - 8

Steffi Graf (Almanya) - 7

Serena Williams (ABD) - 7

*Dorothea Lambert Chambers (İngiltere) - 7

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*William Renshaw (Büyük Britanya) - 6 kez

Björn Borg (İsveç) - 5

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Martina Navratilova (ABD) - 6

*Suzanne Lenglen (Fransa) - 5

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2012 - Roger Federer (İsviçre)

2013 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2014 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Novak Djokovic (Sırbistan)

Kadınlar:

2012 - Serena Williams (ABD)

2013 - Marion Bartoli (Fransa)

2014 - Petra Kvitova (Çekya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Serena Williams (ABD)

2017 - Garbine Muguruza (İspanya)

2018 - Angelique Kerber (Almanya)

2019 - Simona Halep (Romanya)

2021 - Ashleigh Barty (Avustralya)

2022 - Elena Rybakina (Kazakistan)

En genç kazanan

Erkekler: Boris Becker (Almanya) (1985) - 17 yaşında

Kadınlar: *Lottie Dod (Büyük Britanya) (1887) - 15

En yaşlı kazanan

Erkekler: *Arthur Gore (Büyük Britanya) (1909) - 41 yaşında

Kadınlar: *Charlotte Cooper (Büyük Britanya) (1908) - 37

En düşük sıradan kazanan

Erkekler: Goran Ivanisevic (Hırvatistan) (2001) - Dünya 125'incisiyken

Kadınlar: Venus Williams (ABD) (2007) - Dünya 31'incisiyken

Not: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.

Not-2: Wimbledon, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de düzenlenmedi.

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