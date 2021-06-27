Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de iptal edilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 134'üncüsü yarın başlayacak. İngiltere'nin başkenti Londra, ilk kez 1877 yılında düzenlenen, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçlarına bir yıl aranın ardından ev sahipliği yapacak.

WİMBLEDON 2021 TENİS TURNUVASI NE ZAMAN?

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde organize edilecek.

Kovid-19 tedbirlerinden dolayı turnuvanın son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50'si oranında (günlük 21 bin) seyirci tribünlere alınacak. 14 bin 979 kişilik Merkez Kort, tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz'da tam kapasiteyle hizmet verecek.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda Büyük Britanyalı Jack Draper ile karşılaşacak. İspanyol Rafael Nadal'ın katılmadığı turnuvada, ana tablonun ayrı bölümlerinde yer alan Djokovic ve Federer, olası bir finalde karşılaşabilecek.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk turda İspanyol Carla Suarez Navarro ile mücadele edecek. Son şampiyon Simona Halep ile Naomi Osaka'nın turnuvadan çekilmesiyle 2 numaralı seribaşı olan Aryna Sabalenka, elemelerden gelecek rakibiyle korta çıkacak.

WİMBLEDON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Wimbledon tenis turnuvası, TRT Spor Yıldız kanalında naklen yayınlanacak.

28 HAZİRAN 2021 TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

14:40 Haber Bülteni

14:55 Wimbledon Tenis Turnuvası (Canlı)

17:00 Olimpiyat Yıldızları

17:15 Efsanelerin İzinde

17:20 Wimbledon Tenis Turnuvası (Canlı)

19:25 Tokyo Gün Kaldı

19:25 Olimpiyat Şampiyonlarımız

19:30 Haber Bülteni

19:45 Wimbledon Tenis Turnuvası (Canlı)

21:45 Haber Bülteni

22:00 HALİÇ KÜREK YARIŞLARI

22:40 Tokyo Gün Kaldı

22:40 Takvim Yaprakları

22:45 NBA Özetler

22:55 Sporun Kadınları

23:20 Olimpiyat Hikayeleri