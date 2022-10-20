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Uzakdoğulu teknoloji markası Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Xiaomi 12T serisi ve yeni ekosistem ürünlerinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Xiaomi’nin 12T serisi, Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor.

200MP GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 12T ve 12T Pro modellerinden oluşan 12T serisindeki Xiaomi 12T Pro, yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen 200MP görüntüleme sistemi barındırıyor. İçeriği kırpmaya ve oluşturmaya yardımcı olan Xiaomi ProCut ve Ultra burst ile gelen Xiaomi 12T Pro’un kamerası, aynı zamanda portre çekmek için 1/1.22" sensör boyutunun özelliklerini kullanabilen sensör içi 2 kat yakınlaştırma özelliğine de sahip. Tam çözünürlüklü 8K video kaydı desteği sunulan Xiaomi 12T'nin kamera kurulumu ise 108MP profesyonel ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor.

19 DAKİKADA YÜZDE 100 ŞARJ Xiaomi 12T Pro, Snapdragon 8 Gen 1'e kıyasla CPU ve GPU performansını sırasıyla yüzde 16.7 ve yüzde 11 oranında artıran ve her birinin güç tüketimini yüzde 33 ve yüzde 30 azaltan, 4nm TSMC süreciyle üretilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile geliyor. Xiaomi 12T ise gücünü MediaTek'in çipseti 5nm TSMC süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 8100-Utra'dan alıyor. Xiaomi 12T Serisi, 5.000mAh pile ve 120W HyperCharge özelliğine sahip. Her iki cihaz da 19 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor ve 13.5 saate kadar ekran açık kullanılabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI Xiaomi 12T serisi, 6.67 inç CrystalRes AMOLED ekranı ile görüntüleme deneyimi sunuyor. 1220p çözünürlük ve 68 milyardan fazla renk ile her iki modelde de ekran, görüntülenen içeriğe göre yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan AdaptiveSync özelliklerini içeriyor. 12T serisi siyah, gümüş ve mavi renk alternatifleri ile tüketicilere sunuluyor. Tanıtımda verilen bilgiye göre Türkiye’de Xiaomi 12T, 17.999 TL’den başlayan ve Xiaomi 12T Pro ise 22.999 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla raflarda yerini aldı.

REDMİ PAD Xiaomi, düzenlediği tanıtım toplantısında 12T ile birlikte çeşitli ekosistem ürünlerini de Türkiye piyasasına sunduğunu duyurdu. Bu ürünlerden biri olan, Dolby Atmos ve 90Hz yenileme hızı ile donatılan dörtlü hoparlör kurulumu bulunan Redmi Pad, 10.61 inç ekran ile geliyor. Cihaz, 8MP 105° ultra geniş ön kamera ve FocusFrame teknolojisinin yanında 8000 mAh pil ile güçlendirilen ve 18W hızlı şarjı destekleyen 22.5W kutu içi şarj cihazı ile geliyor. Redmi Pad’in 4GB+128GB versiyonu 5.099 TL ve 6GB+128GB versiyonu ise 5399 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

XİAOMİ TV Xiaomi’nin bir diğer ekosistem ürünü olan Xiaomi TV P1E 65" ise 60 Hz MEMC teknolojisi ve 3840x2160 çözünürlükte 4K ekran barındırıyor. HDR10, HLG ve Dolby Vision desteği ile DCI-P3 yüzde 78 renk gamı ve 1.07 milyar renk gibi özelliklere sahip olan cihaz ayrıca Netflix, YouTube, Prime Video ve Chromecast desteğine de sahip. Toplantıda Xiaomi’nin televizyonunun Türkiye satış fiyatı ise 21999 TL olarak açıklandı.

HAVA TEMİZLEYİCİ Toplantıda tanıtılan bir diğer ürün ise saatte 230 metreküp havayı 27 wattlık güç kullanımıyla temizleyen Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact hava temizleyicisi oldu. Ortam havasını analiz eden hava temizleyici Air Purifier 4 Compact, zeminlerde ve masa üzerlerinde kullanılabiliyor.