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Akıllı telefon pazarında son yıllarda yaptığı atakla Apple’ın hemen ardından dördüncü büyük oyuncu konumuna yükselen Xiaomi CEO'su Lei Jun’un bir paylaşımı, markanın milyonlarca tutkununu hayal kırıklığına uğrattı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un sosyal paylaşım sitesi Weibo'da kitap okumakla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Ancak Weibo’nun Twitter’dakine benzer bir şekilde, paylaşımın yapıldığı cihazın bilgisinin paylaşıma eklenmesi özelliğini hesaba katmayınca, Xiaomi CEO’sunun gündelik hayatında kullandığı telefonun iPhone olduğu da ortaya çıkmış oldu.

iPhone'lu ve ardından gelen Xiaomi'li paylaşım

Xiaomi hayranlarının tepkisine neden olan bu olayın ardından, Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone ile yaptığı bu paylaşımını silip, bu kez Xiaomi Mi 10 Pro ile paylaşım yaptı. Ancak CEO’un attığı bu geri adıma karşın, Xiaomi markasını yakında takip eden bir çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

Xiaomi CEO’sunun başına gelen bu durum, daha önceki geçen yıllarda Huawei ve Realme gibi akıllı telefon markalarının başına da gelmiş, sözkonusu şirketlerin CEO'ları da iPhone kullanırken yakalanmışlardı.