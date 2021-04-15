Doğum kilolarından kurtuldu 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocukları ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Sarıoğlu ve eşi, sahibi oldukları mağazada aylık denetleme yaptı.

Yaklaşık altı ay önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan pilot Yağmur Sarıoğlu'nun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

Sarıoğlu ailesi, çıkışta basın mensuplarına poz verdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

2010 yılında nikah masasına oturan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Yılmaz çiftinin Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuğu var.

"KİLO VERMEM ÇOK ZOR OLMUYOR" DEMİŞTİ

Daha önceki hamilelik döneminde yaklaşık 20 kilo aldığını söyleyen Sarıoğlu, "14 kilo aldım. 9 ayı tamamlayınca 20’yi buluyorum. Geri vermem çok zor olmuyor, birkaç ay içeresinde eski kiloma kavuşurum" şeklinde konuşmuştu.

Doğum sonrası pilotluğa devam edeceğini belirten Yağmur Sarıoğlu, "Part-time çalışacağım. Ayın 15 gününü evimde, çocuklarımla geçireceğim" demişti.

"BOŞANMA" İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz senelerde çiftin evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti. Yağmur Sarıoğlu'nun Instagram hesabından eşiyle olan fotoğrafları silmesi dedikoduları alevlendirmişti.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Sabri Sarıoğlu, konuyla ilgili "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" ifadelerini kullanmıştı.