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Yağmur Sarıoğlu: Bebeğimize isim arıyoruz

Üçüncü kez anne-baba olmak için geri sayıma başlayan Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Yağmur Sarıoğlu, doğacak çocuklarına isim aradıklarını söyleyerek, "Baş harfinin 'Y' ya da 'S' ile başlayan bir isim olsun istiyoruz" dedi

Yağmur Sarıoğlu, Sabri Sarıoğlu
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Üçüncü çocuklarına kavuşmak için hazırlıklara başlayan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hamileliğinde 7.5 ayı geride bırakan Yağmur Sarıoğlu, erkek bebekleri için isim arayışında olduklarını söyleyerek, "Baş harfinin ‘Y’ ya da ‘S’ ile başlayan bir isim olsun istiyoruz. Instagram'da takipçilerimden isim önerisi bile istedim. Henüz bir isim bulamadım" dedi.

"ESKİ KİLOLARIMA KAVUŞURUM"

Daha önceki hamilelik zamanında yaklaşık 20 kilo aldığını söyleyen Sarıoğlu, "Şu anda 14 kilo aldım. 9 ayı tamamlayınca 20’yi buluyorum. Geri vermem çok zor olmuyor, birkaç ay içeresinde eski kiloma kavuşurum" şeklinde konuştu.

Doğum sonrası pilotluğa devam edeceğini belirten Yağmur Sarıoğlu, "Part-time çalışacağım. Ayın 15 gününü evimde, çocuklarımla geçireceğim" dedi.

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