Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu cesaretini gözler önüne serdi.

Pilot olan Yağmur Sarıoğlu, Rusya'da 207 metreden zipline yaptı. O anları Instagram hesabından, "207 metrelik Bungee Jump" notuyla paylaşan Sarıoğlu'na yorum ve beğeni yağdı.

Sarıoğlu daha önce de Amerika'daki bir binanın 108. katından atlamıştı.

SABRİ UYARMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda İzmir - Çeşme otobanında yaptığı hızla gündeme gelen Yağmur Sarıoğlu bir vatandaş tarafından görüntüleri çekilerek polise şikayet edilmişti. Sabri Sarıoğlu da yaşanan bu olay sonrası eşine, "Bir daha böyle bir şey istemiyorum" diyerek uyarıda bulunmuştu.