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Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim

Hande Erçel, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Aynı anda, şimdilerde hem Erçel'in hem de kendisinin eski sevgilisi olan Kerem Bürsin ile yeniden aşk yaşamaya başladığı ileri sürülen Yağmur Tanrısevsin de yolun karşısındaydı. Birbirini fark etmeyen ikiliden Erçel, okula geri dönmesiyle ve yeğeni Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili konuşurken, Tanrısevsin ise meslektaşı ile küs olduğu iddiaları karşısında dikkat çeken bir cevap verdi

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  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Etiler’deki bir mekan çıkışında görüntülenen Hande Erçel, eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Yağmur Tanrısevsin’le aynı dakika içerisinde karşılıklı kaldırımlarda olsa da ikili, birbirlerini fark etmedi.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    "KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK"

    Hande Erçel, güzel bir toplantı yaptık dese de "Kesinleşen bir şey yok, söyleyemiyorum. Güzel şeyler olacak” açıklamasını yaptı. Amerika eğitiminin işlerden dolayı ertelendiğini belirten oyuncu, "Seneye falan artık" diye konuştu.

    Yeğeni Mavi’nin rahatsızlığıyla alakalı ise Erçel, "Çok şükür iyi gidiyor" demekle yetindi.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    "YOĞUN BİR TEMPOYA GİREYİM ARTIK"

    Ara verdiği Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne devam eden 29 yaşındaki oyuncu, "Okula tekrardan kayıt oldum, yeni dönemde okulluyum artık. Çok heyecanlıyım, yıllar sonra tekrar girdim içeriye; kalbim durmuyordu. Benim için çok kıymetli, bitirmek istiyordum içimde kalmıştı. İkinci sınıftan başlıyorum. Verdiğim, veremediğim derslerim falan var; o kısım biraz karışık" dedi.

    İş ve okul ile beraber yoğun çalışacağı hatırlatılan Erçel, "Çok oturdum, yeter artık gireyim yoğun bir tempoya” şeklinde konuştu.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki vahşet görüntülerle ilgili de konuşan Hande Erçel, "O konuda çok soft şeyler söyleyemeyeceğim. Ben her insanın içeride bir yerde vicdanı olduğunu düşünüyordum ama bu vicdansız insanlarla karşılaşıldığında her gün başka bir şoka giriyorum, gerçekten. Tüm insanoğlu olarak umarım bir gün hayvana, doğaya, nefes alan her şeye naiflikle yaklaşırız." ifadelerini kullandı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    "ÖYLE BİR DURUM YOK"

    Öte yandan Hande Erçel’in aracına bindiği sırada karşı kaldırımda yürüyen Yağmur Tanrısevsin'e, meslektaşının aracına bindiği hatırlatılıp, "Küsmüşsünüz, görseydiniz konuşur muydunuz?" diye soruldu.

    Güzel oyuncu, bunun karşısında; "Yok hayır hiç öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Tanıyorum Hande'yi ve 'Merhaba' derdim" cevabını verdi.

    Tanrısevsin’in kentsel dönüşümün olacağı Karanfilköy’deki atölyesi için inşaat şirketiyle toplantı yaptığı öğrenildi.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

    Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in 2013-2014 yıllarında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    BİRBİRLERİNE ZAMAN AYIRAMADILAR

    O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

    Öte yandan oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in 2021'in nisan ayında aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Final yapan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başlayan arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşen Erçel ve Bürsin'in ilişkilerini noktalamıştı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Hande Erçel, sevgilisini sosyal medyadan takipten çıkarmış ve Bürsin ile çekilen fotoğraflarını da silmişti. Kerem Bürsin de Erçel ile verdiği pozları Instagram'dan kaldırmıştı.
  • Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

    Bürsin ve Erçel'in iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

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