Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı
Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında nikâh masasına oturduğu Doğaç Ergezen'den boşandı. Evliliklerinde kriz yaşayan ikili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı
'Keloğlan', 'Medine', 'Randiman' gibi birçok projede yer alan ve 'Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti.
16 Aralık 2022'de de kızları Su Diana'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen'den kötü haber geldi.
Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, krizi aşamadı.
Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, çözümü yollarını ayırmada buldu.
Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, Kartal Adliyesi’nde 14. Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.
Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, kızları Su Diana’nın velayeti konusunda fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.