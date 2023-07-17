Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı

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'Keloğlan', 'Medine', 'Randiman' gibi birçok projede yer alan ve 'Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti.