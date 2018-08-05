Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu’yla aşk yaşadığı ortaya çıkan Yağmur Ünal, önceki akşam sevgilisini, ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Bebek'te bir mekanda buluşan aileye, Anıl Tetik de eşlik etti. Yedi yılın ardından işadamı Emre Karabacak’tan boşanan Irmak Ünal’la, Tetik’in şarkılar söyleyip, dans ettikleri iddia edildi. Mekandan el ele çıkan ikili, gazetecileri fark edince, ayrı yönlere gitti.

Aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı görülen Yağmur Ünal’ın yardımına ablası koştu. Irmak Ünal, kardeşinin koluna girerek, yürümesine yardımcı oldu.

Ancak topuklu ayakkabısının azizliğine uğrayan Yağmur Ünal, kendini yerde buldu.

Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp toplama aracının içine düşen yapımcı, zor anlar yaşadı. İşçilerin ve çevredekilerin yardımıyla kaldırılan Ünal, ayağından çıkan ayakkabılarını eline alarak, aracına binmeyi başardı.

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