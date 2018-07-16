Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, bu defa tatilinde yaptığı heyecanlı bir aktivitenin videosunu paylaştı. Yağmur Ünal, helikopterden denize atladığı anları kaydetti ve Instagram hesabından yayınladı.

Ünal'ın paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. İşte Yağmur Ünal'ın helikopterden denize atladığı o anlar...