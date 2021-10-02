'Yalancı' ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde merakla beklenen isim sonunda ortaya çıktı. Deniz ve Mehmet Emir, birlikte geçirdikleri geceye dair çok farklı şeyler anlatırken seyircinin aklındaki soru işaretleri artmıştı. Bölümün finalinde Mehmet Emir'in aklandığı düşünülürken yapılan ters köşe herkesi şoke etti ve yalancı, Mehmet Emir çıktı. Olay gecesinde Mehmet Emir'in, Deniz'in içkisine ilaç damlattığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA #YALANCI'YI KONUŞTU

Yalancı, dün akşam yayınlanan 3. bölümüyle ABC1 20+'da 4.25 izlenme oranı (rating), 10.83 izlenme payı (share), AB'de 4.17 izlenme oranı (rating), 11.47 izlenme payı (share), Total'de 3.07 izlenme oranı (rating), 8.08 izlenme payı (share) elde etti. Haftalardır merakla beklenen yalancının ortaya çıkmasıyla dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. #Yalancı etiketi 4 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Salih Bademci'nin hayat verdiği Mehmet Emir karakterine yorumlar yağdı. Yalancı olduğu ortaya çıkan Mehmet Emir, sosyal medyada uzun süre konuşuldu ve 4 saat 15 dakika boyunca gündemde yer aldı.

DENİZ'E KARŞI İDDİALAR ARTMAYA DEVAM ETTİ

Yalancı'nın ekrana gelen üçüncü bölümünde Mehmet Emir, Deniz'e karşı büyük bir koz elde etti. Kendisini arayan Ercan Adalı ile görüşen Mehmet Emir, Deniz hakkında kendini aklayabileceği yeni bilgiler öğrendi. Ercan'ın iddialarına göre Deniz geçmişte yine aynı şekilde kendisine iftira atmıştı. Ercan Adalı, geçmişte yaşadıklarını polise anlattı ve Deniz'in kendisine de iftira attığını söyledi. Bu ifade, Mehmet Emir için çok olumlu bir gelişmeydi ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Ercan ile konuşan Mehmet Emir, adamın gerçek yüzünü anladı.

Mehmet Emir büyük şok yaşıyor;

MEHMET EMİR'E TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Doruk'un kız arkadaşı Zeynep'in düşük yapması, hastanede Mehmet Emir ve Deniz'i karşı karşıya getirdi. İkili arasında gerilim dolu bir yüzleşme yaşandı. Deniz için araştırmalarına devam eden Murat ise Mehmet Emir hakkında önemli bir bilgi yakaladı. Mehmet Emir'in hayatını kaybeden eşi hakkında araştırma yapan Murat, Yasemin ile buldukları şeyleri paylaştı. Murat, Mehmet Emir için harekete geçerken karşı taraftan da atak geldi. Mehmet Emir, Murat'a Yasemin ile görüştüklerini bildiğini söyledi ve açık şekilde tehdit etti. Bu durum tüm dengeleri değiştirdi. Mehmet Emir'in tehdidi sonrasında Murat ve Yasemin, bir ipucu yakalamalarına rağmen köşeye sıkıştılar. Her şey Mehmet Emir'in lehine işlerken sonunda Mehmet Emir'e takipsizlik kararı çıktı. Mehmet Emir tarafında olumlu gelişmeler yaşanırken finalde gerçek yalancının aslında kendisi olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Emir, Murat'ı köşeye sıkıştırıyor;

MEHMET EMİR'İN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

Yalancı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Deniz'in Mehmet Emir'i araştırmaya başladığı tanıtımda Murat ve Mehmet Emir arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Murat, Mehmet Emir'in kışkırtmalarına dayanamayıp ona saldırıyor. Canan'ın Mehmet Emir'le konuşması ikisi arasında yaşanan geceye dair akıllarda soru işaretleri oluştururken yalancı olduğu ortaya çıkan Mehmet Emir aslında nasıl biri?

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 4. Bölüm Tanıtımı;