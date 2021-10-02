'Yalancı' ortaya çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Yalancı' ortaya çıktı!

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde nefesler "yalancı kim?" sorusunun cevabı için tutuldu. Heyecanın hız kesmediği bölümün finalinde gerçekler ortaya çıktı ve Mehmet Emir'in yalan söylediği anlaşıldı

'Yalancı' ortaya çıktı!
'Yalancı' ortaya çıktı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde merakla beklenen isim sonunda ortaya çıktı. Deniz ve Mehmet Emir, birlikte geçirdikleri geceye dair çok farklı şeyler anlatırken seyircinin aklındaki soru işaretleri artmıştı. Bölümün finalinde Mehmet Emir'in aklandığı düşünülürken yapılan ters köşe herkesi şoke etti ve yalancı, Mehmet Emir çıktı. Olay gecesinde Mehmet Emir'in, Deniz'in içkisine ilaç damlattığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA #YALANCI'YI KONUŞTU

Yalancı, dün akşam yayınlanan 3. bölümüyle ABC1 20+'da 4.25 izlenme oranı (rating), 10.83 izlenme payı (share), AB'de 4.17 izlenme oranı (rating), 11.47 izlenme payı (share), Total'de 3.07 izlenme oranı (rating), 8.08 izlenme payı (share) elde etti. Haftalardır merakla beklenen yalancının ortaya çıkmasıyla dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. #Yalancı etiketi 4 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Salih Bademci'nin hayat verdiği Mehmet Emir karakterine yorumlar yağdı. Yalancı olduğu ortaya çıkan Mehmet Emir, sosyal medyada uzun süre konuşuldu ve 4 saat 15 dakika boyunca gündemde yer aldı.

DENİZ'E KARŞI İDDİALAR ARTMAYA DEVAM ETTİ

Yalancı'nın ekrana gelen üçüncü bölümünde Mehmet Emir, Deniz'e karşı büyük bir koz elde etti. Kendisini arayan Ercan Adalı ile görüşen Mehmet Emir, Deniz hakkında kendini aklayabileceği yeni bilgiler öğrendi. Ercan'ın iddialarına göre Deniz geçmişte yine aynı şekilde kendisine iftira atmıştı. Ercan Adalı, geçmişte yaşadıklarını polise anlattı ve Deniz'in kendisine de iftira attığını söyledi. Bu ifade, Mehmet Emir için çok olumlu bir gelişmeydi ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Ercan ile konuşan Mehmet Emir, adamın gerçek yüzünü anladı.

Mehmet Emir büyük şok yaşıyor;

MEHMET EMİR'E TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Doruk'un kız arkadaşı Zeynep'in düşük yapması, hastanede Mehmet Emir ve Deniz'i karşı karşıya getirdi. İkili arasında gerilim dolu bir yüzleşme yaşandı. Deniz için araştırmalarına devam eden Murat ise Mehmet Emir hakkında önemli bir bilgi yakaladı. Mehmet Emir'in hayatını kaybeden eşi hakkında araştırma yapan Murat, Yasemin ile buldukları şeyleri paylaştı. Murat, Mehmet Emir için harekete geçerken karşı taraftan da atak geldi. Mehmet Emir, Murat'a Yasemin ile görüştüklerini bildiğini söyledi ve açık şekilde tehdit etti. Bu durum tüm dengeleri değiştirdi. Mehmet Emir'in tehdidi sonrasında Murat ve Yasemin, bir ipucu yakalamalarına rağmen köşeye sıkıştılar. Her şey Mehmet Emir'in lehine işlerken sonunda Mehmet Emir'e takipsizlik kararı çıktı. Mehmet Emir tarafında olumlu gelişmeler yaşanırken finalde gerçek yalancının aslında kendisi olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Emir, Murat'ı köşeye sıkıştırıyor;

MEHMET EMİR'İN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

Yalancı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Deniz'in Mehmet Emir'i araştırmaya başladığı tanıtımda Murat ve Mehmet Emir arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Murat, Mehmet Emir'in kışkırtmalarına dayanamayıp ona saldırıyor. Canan'ın Mehmet Emir'le konuşması ikisi arasında yaşanan geceye dair akıllarda soru işaretleri oluştururken yalancı olduğu ortaya çıkan Mehmet Emir aslında nasıl biri?

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 4. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Benzemez Kimse Bize neden kaldırıldı? Mustafa Keser Bülent Ersoy kavgası nedir?
TELEVİZYON Benzemez Kimse Bize neden kaldırıldı?
Reyting sonuçları 1 Ekim Cuma... Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON 1 Ekim Reytinglerde kim birinci oldu?
Yalancı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı 3. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Yalancı 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kırmızı Oda Süveyda hikayesi nedir? Kırmızı Oda Süveyda'nın hastalığı ne? Kırmızı Oda Süveyda kimdir?
TELEVİZYON Kırmızı Oda Süveyda hikayesi nedir?
Arka Sokaklar ne zaman başladı, konusu ne? Arka Sokaklar oyuncuları tam kadro!
TELEVİZYON Arka Sokaklar oyuncuları ve konusu
Aşk Mantık İntikam oyuncuları isimleri ne? Aşk Mantık İntikam hangi gün? Aşk Mantık İntikam oyuncuları yaşları
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve konusu
Dedemin Fişi oyuncuları kim? Dedemin Fişi nerede çekildi, konusu ne?
TELEVİZYON Dedemin Fişi oyuncuları kim?
Yalancı hangi gün? Yalancı dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
TELEVİZYON Yalancı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Son Üç Gün filmi oyuncuları kim? Son Üç Gün filmi hangi kanalda yayınlanacak, nerede çekildi?
TELEVİZYON Son Üç Gün filmi oyuncuları kim?
Kırmızı Oda oyuncuları gerçek isimleri ne? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.