'Yalancı' izleyiciyi ekran başına kilitledi 0:00 / 0:00

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'Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Deniz, Mehmet Emir'in maskesini düşürmek ve kanıt bulabilmek için harekete geçti ancak çabaları ters tepki. Mehmet Emir'in evine gizlice girip her yeri araştırdı ve yatağının altında kilitli bir kutu buldu. Kilitli kutunun içinde etiketsiz saydam bir sıvı şişesi vardı. Deniz, bu şişenin içindekinin kendisine o gece verdiği ilaç olduğuna emindi. Bunun için Murat'tan yardım istedi. Murat, narkotik ekibinden bir arkadaşını ikna ederek Mehmet Emir'in evini arattı ancak Deniz'in aldığı büyük risk sonuç vermedi. Çünkü şüphelendiği şişenin içinden insülin çıktı. Deniz, hem elinde kanıt olmadığı için hem de geçmişinde yaşadığı psikolojik sorunlar sebebiyle akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı.

Heyecan dolu bölümün finalinde ise yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicileri şoke etti. Mehmet Emir'e beklenmedik bir telefon geldi. Arayan kişi, geçmişte Deniz'in aynı şekilde kendisi hakkında yalan söylediğini anlattı ve görüşmek istedi. Adamın söyledikleriyle ilgilenen Mehmet Emir, görüşmeyi kabul etti. Mehmet Emir, konuşmanın hemen ardından kendi yatak odasında Deniz'in küpesini buldu. Deniz, gizlice eve girdiği zaman küpesini düşürmüştü. Tüm gelişmeler Deniz'in aleyhine gerçekleşirken izleyicinin de kafasındaki ikilemler giderek artmaya başladı. Peki gerçekler ortaya çıkacak mı?

Dizinin ekrana gelen ikinci bölümü sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. #Yalancı, 2 saat 55 dakika TT listesinde kaldı. Etkileyici performansı ile övgü dolu yorumlar alan Burçin Terzioğlu ise 2 saat 10 dakika boyunca gündemde yer aldı.

İşte çarpıcı gelişmelerin yaşandığı o anlar;

DENİZ'İN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI İFŞA BÜYÜK SES GETİRDİ

Deniz'in sosyal medyada Mehmet Emir'i ifşa etmesi büyük ses getirdi. Birlikte geçirdikleri gecede içki içtikleri kadehleri değiştirdiğini anlayan Deniz, kanıt bulmak için her yolu denemeye başladı. Mehmet Emir'in kendisine ilaç verdiğinden çok emindi ve bunu ispatlamak istiyordu. Mehmet Emir ise Deniz'in sosyal medyada yazdığı yazıdan sonra köşeye sıkışmaya başladı. Tüm gözler Deniz'in ve Mehmet Emir'in üzerindeydi. Deniz, haklı olduğundan emin olsa da ifşa yüzünden tüm okların hedefi haline gelmişti. Deniz de Mehmet Emir de zor anlar yaşamaya başladı. Deniz'in bu hamlesi izleyicileri ikilemde bıraktı. Akıllarda "Hangisi haklı?" sorusu oluşurken, sosyal medyanın insanların hayatını nasıl etkileyebildiği gözler önüne serildi.

Sosyal medya baskısı;

"HERKES YAKINDA GERÇEĞİ ÖĞRENECEK!"

'Yalancı'nın yeni bölümünden nefes kesen ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Mehmet Emir'in tanıtımda duyulan iddialı sözleri Deniz'e karşı şüpheleri giderek artırıyor. Mehmet Emir, Deniz'in yalancı olduğunu ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini söylüyor. "Deniz söylediklerini ispat edebilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'Yalancı' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte 'Yalancı'nın 3. Bölüm Tanıtımı;