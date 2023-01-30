Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını 19. son bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Final sahnesi sonrasında Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı özellikle sosyal medya üzerinden araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 20. bölümde yaşanacak olaylar...