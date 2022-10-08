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Yalı Çapkını 2. bölüm yayında! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Yalı Çapkını 3. bölüm 7 Ekim Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü izlemek isteyenler Yalı Çapkını 3. bölüm full izle bilgilerini araştırıyorlar. İşte Yalı Çapkını 3. son bölüm özeti...

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  • Yalı Çapkını 3. bölüm izle full HD! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

    Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Star TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte merakla araştırılan Yalı Çapkını dizisi 3. son bölüm özeti hakkında...
  • Yalı Çapkını 3. bölüm izle full HD! Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını 3. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yalı Çapkını son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    YALI ÇAPKINI 3. BÖLÜM ÖZETİ

    Düğünden sonra İstanbul’a gelen Seyran; hem Korhanların düzenine alışmaya hem de yeni ailesini benimsemeye çalışmaktadır. Halis Ağa’nın ise aklında Ferit ile ilgili yeni bir plan vardır. Antep’te Suna hakkında çıkan söylentiler Kazım’ı sinirlendirir ve bir karar almaya iter.

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