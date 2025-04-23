Yalova'da okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe Yalova'da okullar var mı?
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, geniş bir alanda etkisini gösterdi. Marmara Bölgesi'ni etkileyen bu şiddetli sarsıntı, Yalova dahil çevre illerde de kaygıya sebep oldu. Deprem sonrasında, özellikle çocuklarının güvenliğinden endişe eden veliler, okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, Yalova'da okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe Yalova'da okullar var mı? İşte detaylar...
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından gözler, etkilenme ihtimali bulunan illerdeki tedbirlere çevrildi. Yalova'da yaşayan ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri ise okulların tatil edilip edilmediği oldu. Peki, 24 Nisan Perşembe günü Yalova'da eğitime ara verildi mi? İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AÇIKLAMA GELDİ: YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
"İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."