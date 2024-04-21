Yanlış tedavi hayatını kararttı: İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
Bursa'da bir hastanın dişlerini yaptırmak için gittiği özel bir klinikte implant tedavisi sırasında vida çene kemiği yerine beynine saplandı. Hayatı kabusa dönen hasta saatler süren ameliyat sonrası sağlığına kavuşurken, olay ABD'deki dergilere de konu oldu.
Bursa'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 40 yaşındaki 2 çocuk babası Ramazan Yılmaz, diş tedavisi için Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir kliniğe gitti.
Kendisini muayene eden doktor A.D., Yılmaz'a dişlerinin sallandığını ve bu nedenle çekilmesi gerektiğini söyledi.
Çekilen dişlerinin yerine ise implant yapılmasını tavsiye etti.
ÇENE YERİNE KAFATASINA SAPLANDI
Doktorun tavsiyesi üzerine tedaviyi kabul eden Yılmaz, dişi çekildikten sonra implant için bir kez daha masaya oturdu.
İddiaya göre, implantı çene kemiğine yerleştirmek isteyen doktor, yanlışlıkla Yılmaz'ın çene kemiğini delip kafatasına sapladı.
Acı içinde kalarak fenalaşan Yılmaz'ın çekilen röntgeninde vidanın kafatasında olduğu anlaşılınca diş hekimi A.D., hastayı aracıyla bir hastaneye götürdü.
Hastanede çekilen tomografi sonrası Yılmaz hemen ameliyata alındı.
ÖDEDİĞİ PARA İADE EDİLMEDİ
Saatlerce süren operasyonla implant bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılmaz uzun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.
Ancak Yılmaz, kendisine yanlış müdahalede bulunan diş hekimini aradığında ikinci kez hayatının şokunu yaşadı.
Kliniğe yaptığı ödemenin iadesini isteyen Yılmaz, hekimden ret cevabı gelince mahkemenin yolunu tuttu.
Başına gelenleri anlatan Yılmaz, "Dişlerimde oluşan rahatsızlık sonrası Nilüfer'de bulunan özel bir diş kliniğine gittim. Orada yapılan incelemeler sonucunda kemik yapımın ince olduğunu, dişlerimin sallandığını ve implant yapılmasını yönünde işlem olacağı hakkında bilgi aldım. Doktor bana kendisinin 24 yıllık hekim olduğunu ve bu alanda uzman olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvenerek bu işi ona bıraktık" dedi.
"AYNI GÜN İMPLANT YAPTI"
Hekimi uyarmasına rağmen kendisini dinlemediğini iddia eden Yılmaz, "Daha sonra dişlerimi çekip, aynı gün implant uygulaması yaparken, işlemde kullandığı cihazın bozuk olduğunu sekreterine söyledi. Bu kez de işlemi eliyle yapmaya başladı. Vidayı yerleştirmeye çalışırken, aşırı yüklendiğini fark ettim. Bunu kendisine söyledim, kemik sesi geldiğini ifade ettim. Fakat bu kez de bana bunun normal olduğunu söyledi. Ama vidayı zorlarken, vida çene kemiğimi delip göz duvarının arkasından beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye saplandı. Ben acıdan bağırınca röntgen çektirdi" dedi
"HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI" İDDİASI
Doktorun kendisini hastaneye bırakıp kaçtığını iddia eden Yılmaz, "Durumun ciddiyetini anlayınca beni Uludağ Üniversitesi Hastanesinin Acil bölümüne getirip gitti. Burada yapılan inceleme sonrası vidanın beyin omurilik sıvısının olduğu yere saplandığı görüldü. Daha sonra uzman hekimler bir araya gelip, ameliyat için karar aldılar. Ameliyat öncesi bana hayatımı kaybedebileceğimi söylediler. Ben artık çocuklarımla helalleşip vedalaştım. Çok şükür ameliyattan sağ salim çıktım. Bu süreçlerde diş hekimi hiç bir zaman yanımda olup mağduriyetimi gidermedi, hatta ödediğim ücreti dahi geri iade etmedi. Üstüne üstelik benimle dalga geçer gibi konuştu. Bunların hepsi belgeli. Ben yetkililerden devlet büyüklerimizden bu konuyla ilgilenilmesini istiyorum. Benim iki çocuğum var. Bana bir şey olsaydı bunların hesabını kim verecekti? Şimdi dava sürecine girdik. Kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.
DİŞ HEKİMİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Yılmaz'a imlant tedavisi yapan diş hekimi A.D. hakkındaki suçlamalara, "Tıbbi bir komplikasyondan dolayı böyle bir olay gerçekleşti. Kendisi benimle ilgili bu konuda yasal yollara başvuru yaptı, fakat benim böyle bir tavrım olmadı" ifadelerini kullandı.
ABD'DE LİTERATÜRE GİRDİ
Öte yandan Yılmaz'ı sağlığına kavuşturan doktorların başarılı ameliyatı, Amerika'da literatüre girip tıp dergilerine konu oldu.