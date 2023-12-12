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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapay zekâ girişimleri uluslararası alanda - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekâ girişimleri uluslararası sahnede

        Yapı Kredi Frwrd yapay zekâ girişimleri uluslararası alanda projelerini tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:57
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        Yapay zekâ girişimleri uluslararası sahnede
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        Yapı Kredi’nin inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiğiğini vurguladığı FRWRD Global’in Demo Günü etkinliği Estonya’da gerçekleşti. Programı tamamlayan 10 yapay zekâ girişimi, Demo Günü’nde yatırımcılarla ve ekosistemin önemli paydaşlarıyla bir araya gelerek sunumlarını gerçekleştirdi. KOSGEB desteği ile gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası hızlandırma programı olan Yapı Kredi FRWRD Global ile girişimler, Estonya ve Finlandiya’da kendilerini tanıtma, büyütme, ağlarını genişletme ve global pazarlara açılma imkânı elde etti.

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        YAPAY ZEKÂ GİRİŞİMLERİNE ULUSLARARASI ALANA ÇIKMA İMKÂNI

        Sektörlere dinamizm ve değer katan girişimlerin, yapay zekâ alanında ürün ve hizmetler ortaya koyma becerilerini desteklediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Türkiye'de yer alan 528 yapay zekâ girişiminden, 94'ünün yatırım aldığını ve aldıkları yatırım ortalamasının 3.9 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Yurt dışında yaşayan 112 Türk yapay zekâ girişiminin ise 50'si yatırım alırken, aldıkları yatırımın ortalaması 16 milyon dolar tutarında. Bu gerçekten hareketle Türkiye’nin lider girişimcilik programı Yapı Kredi FRWRD olarak, ülkemizi geleceğe taşıyacak ve globalde de temsil edecek yüksek katma değerli projelerin geliştirilmesini sağlamak ve girişimcileri desteklemek adına Yapı Kredi FRWRD Global’ı hayata geçirdik.

        Yapı Kredi FRWRD Global ile girişimlerin uluslararası pazarlarda kendilerini tanıtmasını, büyümesini, ağlarını genişletmesini, müşteri ve yatırımcı görüşmeleri yapmasını ve global pazarlara açılmasını destekliyoruz. Programımız ile girişimler, uluslararası mentorlar ve ekosistem partnerleriyle görüşme, Estonya’da ekosistemin öne çıkan merkezlerinde fiziki çalışma alanı kullanma, Estonya ve Finlandiya’da global girişimcilik etkinliklerine katılım, ekosistem oyuncularıyla buluşma, yatırım alma ve ürününü yurt dışında pazarlarken ihtiyaç duyacağı danışmanlık desteği gibi birçok özel imkândan faydalandı. Bununla birlikte, Yapı Kredi FRWRD Global’e seçilen girişimler, dünyanın önde gelen startup ve teknoloji etkinliği Slush’a da katılma fırsatı elde etti.

        Son olarak Demo Günümüzü gerçekleştirdiğimiz programda girişimler, Estonya’nın önde gelen girişimcilik ekosistemi partnerlerine ve yatırımcılarına sunum yapma imkânı buldu. Programımız sayesinde girişimlere sağladığımız katkılarla ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini bir adım daha ileri taşırken kurum içi ve kurum dışında odağımıza aldığımız inovasyon kültürünü uluslararası pazarda da desteklemeyi başardık. Yapı Kredi olarak önümüzdeki dönemde de inovasyon ekosistemine ve girişimlere desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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