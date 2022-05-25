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Haberler Emlak Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
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Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'nin 1. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, 2022 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 azalış gösterdi.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
AA

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüz ölçümü yüzde 21,8 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 26,9 milyon metrekare olurken, bunun 14,9 milyon metrekaresinin konut, 6,6 milyon metrekaresinin konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 17,8 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,4 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 7,1, daire sayısı yüzde 2,4, yüz ölçümü yüzde 7,9 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 30,4 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 17,7 milyon metrekaresini konut, 6 milyon metrekaresini konut dışı ve 6,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 23,4 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,3 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar takip etti.

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