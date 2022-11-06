Favori Togg rengi belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Çevreci Araçlar
ABONE OL

Yapılan oylamada favori Togg rengi belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir açılış ile banttan indi. Otomobil banttan inmeden önce Togg'un renkleri ortaya çıkmıştı. 500 binden fazla yorumun incelenmesinin ardından favori Togg rengi belli oldu

Yapılan oylamada favori Togg rengi belli oldu
Favori Togg rengi belli oldu
0:00 / 0:00

Türkiye'nin otomobili TOGG'un ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de banttan indirilmişti. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un Türkiye'den esinlenerek belirlenen 6 adet rengi paylaşılmıştı. Renkler açıklandığı günden itibaren yoğun ilgi gördü

ANKETE 500 BİN KİŞİ KATILDI

Bunun üzerine Togg'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı. Ankete katılanların yüzde 68'i 'Kapadokya' rengini seçti.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz."


İŞTE OYLANAN RENKLER

"Gemlik" zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları, "Anadolu" Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, "Oltu" taşın göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, "Kula" Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, "Kapadokya" Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale ise travertenlerin göz kamaştıran beyazlığını ifade ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otomotiv ihracatı ilk 10 ayda yüzde 5 arttı
OTOMOBİL 10 ayda 25 milyar dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'da paylaştı İşte Togg aracını kullandığı anlar
OTOMOBİL Cumhurbaşkanı Togg yolculuğunu paylaştı
MTV'de zam oranı belli oldu! 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar ve kaç TL olacak?
OTOMOBİL MTV'de 2023 rakamları belli oldu
Ford Otosan 9 ayda kârını yüzde 119 artırdı
OTOMOBİL Ford Otosan kârını yüzde 119 artırdı
SIFIR engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi (ÖTV MUAFİYETLİ): Sıfır engelli araçlarında ÖTV indirim müjdesi!
OTOMOBİL Sıfır engelli araçlarda ÖTV indirimi!
Finansman hizmetini yeni yapıya taşıdı
OTOMOBİL Finansman hizmetini yeni yapıya taşıdı
Otomobil satışları Ekim'de yüzde 17 arttı
OTOMOBİL Otomobil satışları Ekim'de arttı
Son dakika haberi Nebati: Kamu bankaları Togg alımı için destek verecek
OTOMOBİL Nebati: Kamu bankaları Togg alımı için destek verecek
Toyota Corolla Cross Türkiye’ye geldi! İşte özellikleri ve fiyatı... Toyota Corolla Cross Türkiye fiyatı ne kadar?
OTOMOBİL Toyota Corolla Cross detayları belli oldu!
TOGG almak için motorunu satışa çıkaran bile var! 'TOGG almak için satıyorum'!
OTOMOBİL 'TOGG almak için satıyorum!' TOGG almak için motorunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.