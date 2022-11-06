Favori Togg rengi belli oldu 0:00 / 0:00

Türkiye'nin otomobili TOGG'un ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de banttan indirilmişti. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un Türkiye'den esinlenerek belirlenen 6 adet rengi paylaşılmıştı. Renkler açıklandığı günden itibaren yoğun ilgi gördü

ANKETE 500 BİN KİŞİ KATILDI

Bunun üzerine Togg'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı. Ankete katılanların yüzde 68'i 'Kapadokya' rengini seçti.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz."





İŞTE OYLANAN RENKLER

"Gemlik" zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları, "Anadolu" Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, "Oltu" taşın göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, "Kula" Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, "Kapadokya" Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale ise travertenlerin göz kamaştıran beyazlığını ifade ediyor.