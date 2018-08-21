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Yaralanacaksan iş yeri servisinde yaralan!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş kazası geçirenlere geçici veya sürekli iş göremezlik geliri bağlıyor. Sürekli iş göremezlik gelirinden iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışamaz hale gelenler yararlanabiliyor. Ancak her kaza iş kazası kabul edilmiyor

21.08.2018 - 09:07 | Güncelleme:


Sabah işe kendi aracıyla giderken trafik kazası yapanlar sakatlanma durumunda iş göremezlik geliri alamıyor, ama işverenin tahsis ettiği servisle işe giderken kazada sakatlananlar yararlanabiliyor. Hangi kazalar iş kazası sayılır, hangileri sayılmaz? Hakkınızı kaybetmemek için nelere dikkat etmelisiniz? İşte bu soruların cevapları.

İŞE SERVİSLE GİDERKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRMEK İŞ KAZASIDIR

SGK, iş kazalarında yaralananlara, raporlu oldukları dönemde geçici iş göremezlik geliri bağlıyor. Kaza veya meslek hastalığı dolayısıyla meslekte kazanma gücünü yüzde 10 veya daha fazla kaybedenlere sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanan kişi ücret alarak çalışmaya devam etse bile parası kesilmiyor. Hem normal ücretini, hem de sürekli iş göremezlik gelirini alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu açısından önemli olan, yaralanma veya sakatlanmanın iş kazası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı.

“İŞ YERİ” KRİTERİ

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için “iş yerinde” veya "iş yeri olarak kabul edilen yerlerde" meydana gelmesi koşulu aranıyor. Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi eklentiler ile araçlar "iş yeri" tanımına giriyor.
İşçilerin iş yerinin bahçesinde düşmesi; dinlenme saatinde basketbol oynarken kolunun kırılması; iş yerinde kalp krizi geçirmesi, hatta iş yerinde intihar etmesi iş kazası kabul ediliyor. Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanıyor.
İşçinin izinli olduğu gün iş yerini ziyareti sırasında meydana gelen kazada yaralanması da iş kazası kapsamına giriyor.

İŞVEREN GÖREVLENDİRDİ Mİ?

İş yerinin dışında meydana gelen kazalarda, işveren tarafından görevlendirme olup olmadığına veya niteliği gereği işin yapıldığı sırada olup olmadığına bakılıyor. Beyaz eşya servisinde çalışan işçi bakım onarım için gittiği evde kaza geçirirse bu da iş kazası kabul ediliyor.

İşçinin işveren tarafından görevli gönderdiği kentte dinlenme sırasında meydana gelen kaza iş kazası oluyor ama eğlenmek için gittiği yerde çıkan yangında yaralanmak iş kazası sayılmıyor.

İŞ YERİNİN SERVİSİ VARSA KENDİ ARACINI KULLANMA

İşverenin çalışanlarına tahsis ettiği taşıtta meydana gelen kazalar iş kazası kabul ediliyor. Öyle ki, kendi aracıyla işe giderken iş yerine ait servis aracıyla zincirleme trafik kazasına karışan işçi sakatlandığında iş kazası sayılmıyor. Aynı kazada servisteki iş arkadaşları sakatlanmışsa iş kazası sayılıyor. Hayatını kaybeden işçilerin aileleri, iş kazası sayılmayan durumlarda büyük mağduriyet yaşayabiliyor.

BAĞ-KUR'LULAR DA YARARLANIR

İş kazası dolayısıyla bağlanan geçici veya sürekli iş göremezlik gelirinden BAĞ-KUR'lu sigortalılar da yararlanır. BAĞ-KUR'lular, sahibi ya da ortağı oldukları şirketlere ait iş yerlerinde kaza geçirip rapor aldığında veya sakatlandığında, geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri alabilir.

SÜT İZNİNDE KAZA

Çocuğu bir yaşından küçük annelere günün belli saatlerinde verilen süt iznine gidiş geliş sırasında meydana gelen kazalar, iş yeri dışında olmasına rağmen iş kazası kabul ediliyor.

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

İşçiler (4/a)
Kendi adına bağımsız çalışanlar (esnaf-4/b),
Cezaevi atölyelerinde çalışan tutuklu ve hükümlüler,
Çırak ve stajyerler,
Çalışmaya devam eden vazife malulleri,
İŞKUR'un düzenlediği programlara katılan kursiyerler,
Türk müteahhitlerince yurt dışında çalıştırılan işçiler,
Tarım veya orman işlerinde süresiz olarak çalışanlar,
Ev hizmetlerinde çalışanlar,
İntörn statüsündeki öğrenciler.

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Yorumlar 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Ben işyerinin tahsis etmiş olduğu aracı kullanıyorum ben bir kaza geçirsem yararlanabiliyormuyuö.
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