Yargıtay'dan Uber kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Yargıtay'dan son dakika Uber kararı - Ekonomi haberleri
ABONE OL

Yargıtay'dan Uber kararı

Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin Uber'in XL araçlarla faaliyetlerinin kaldırılmasına, Uber'in mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden taksi hizmetlerinin devam etmesine ilişkin kararını onadı

Yargıtay'dan son dakika Uber kararı - Ekonomi haberleri
AA

İstanbul'da 2014'te kullanılmaya başlanan ve Türkiye'de 5 milyon kullanıcı tarafından hizmet alınan Uber'le ilgili İstanbul'daki taksiciler adına Birleşik Taksiciler Derneği, Sınırlı Sorumlu Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi ile İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerince, İstanbul 10, 11 ve 16. asliye ticaret mahkemelerinde, Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talepli "haksız rekabet" davası açıldı.

Ticaret mahkemelerinde görülen bu davalarda, Uber'in internet sitesine ve mobil uygulamaya erişimle buralardan sunulan "Uber XL" isimli araçlarda hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle engellenmesine karar verildi.

Tarafların söz konusu kararlara itirazı üzerine, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nde (istinaf) ele alındı.

Yerel mahkemelerin kararını kaldırarak yeniden hüküm kuran istinaf, "Uber XL" isimli araçlarda hizmet sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunu değerlendirdi. Bu araçlarla yapılan faaliyetlerin durdurulmasına karar veren istinaf, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden Uber'in taksi hizmetlerinin ise devamına hükmetti.

Tarafların karara itiraz etmesi üzerine, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını kısmen kabul eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı.

UBER'DEN AÇIKLAMA

Uber'den yapılan açıklamada ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Uber'in Türkiye'deki hizmetinin devamına karar verdiği aktarıldı.

Uber'in 2014 ve 2019 arasında Türkiye'de "UberXL (siyah minivanlar)" ve "UberTaksi" olmak üzere iki farklı ürünle kullanıcılarına aracılık hizmeti verdiği belirtilen açıklamada, "2019'da taşımacılık hizmetiyle ilgili gelen regülasyonlar sebebiyle UberXL hizmetini sona erdirmiştir. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi (ilk derece mahkemesi) 16 Ekim 2019'da Uber'in bu iki hizmetinin de durdurulmasına karar vermiştir. Uber'in bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi 11 Aralık 2020'de Uber'in istinaf taleplerini kısmen kabul ederek Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engelini kaldırmış ve taksi hizmetinin kullanıma açılması kararını vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yargıtay'ın Uber'in lehine olan söz konusu bu kararı onadığı, kararın Uber açısından son derece olumlu olduğu, Uber uygulamasına veya Uber taksi hizmetine herhangi bir engelleme getirilmediği kaydedildi.

Yargıtay'ın bu kararla Uber'in Türkiye'deki taksi hizmetinin devamı için son kararı vermiş olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uber, Türkiye'de faaliyete 2014'te başlamış ve kısa sürede hem İstanbullular hem de turistler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Şu anda Türkiye'de toplam 9 şehirde Uber taksi hizmeti ile faaliyet göstermektedir. Uber sarı taksi hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri ve Hatay'da, Uber sarı taksi ile birlikte turkuaz taksi, siyah taksi ve Uber kurye hizmetleri İstanbul'da aktif olarak kullanılabilmektedir. 2022 boyunca 33 binin üzerinde taksi sürücüsü kazanç elde etmek için Uber'i kullanırken, yıl boyunca uygulama, 25 milyon kez araç çağırmak için kullanılmıştır. Uber uygulamasının Türkiye'deki toplam tekil kullanıcı indirme sayısı yine çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 6 milyona ulaşmıştır."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya'da fabrika siparişleri nisanda artış beklentisine rağmen düştü
İŞ-YAŞAM Almanya'da fabrika siparişleri düştü
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı 
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde perakende satışlar değişmedi
Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatı
İŞ-YAŞAM Tarımda tüm zamanların en yüksek ihracatı
TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den ihracatta kur ve asgari ücret etkisi açıklamaları
İŞ-YAŞAM "Amacımız yüksek kur ile kâr etmek değil"
Haziran enflasyonu 5 Temmuz'da açıklanacak - Son Dakika Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM Haziran enflasyonu 5 Temmuz'da açıklanacak
İngiltere'de yüksek gıda fiyatları tüketici harcamalarındaki büyümeyi baskıladı
İŞ-YAŞAM İngiltere'de tüketici harcamaları beklentinin altında
'Bu yıl 60 milyon turist bekliyoruz'
İŞ-YAŞAM 'Bu yıl 60 milyon turist bekliyoruz'
ABD'de fabrika siparişleri beklentinin altında
İŞ-YAŞAM ABD'de fabrika siparişleri beklentinin altında
Boğazlardan geçişlere zam geliyor
İŞ-YAŞAM Boğazlardan geçişlere zam geliyor
Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
İŞ-YAŞAM Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.