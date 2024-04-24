YARIN (25 NİSAN PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu olsa da güneş de kendini yer yer gösterecek. Sıcaklıklar 22 dereceyi bulacak.

İzmir de İstanbul gibi bulutlu olacak. Her zaman ılıman bir iklime sahip olan İzmir, yarında 25 dereceyi görecek.

Ankara'da ise 24 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklara rağmen hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak.