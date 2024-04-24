Yarın hava nasıl olacak? 25 Nisan Perşembe Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye'de bu aralar değişken hava durumu ön plana çıkıyor. Ilık hava zaman zaman kendini yağmura veya rüzgâra bırakıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 25 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Türkiye kesin olarak kışa veda etse de tam olarak sıcak havalara da kavuşamadı. Baharın değişkenliğinden geçtiğimiz günlerde; meteoroloji raporları bu durumun bir müddet daha devam edeceğini belirtiyor. İşte, 25 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (25 NİSAN PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu olsa da güneş de kendini yer yer gösterecek. Sıcaklıklar 22 dereceyi bulacak.
İzmir de İstanbul gibi bulutlu olacak. Her zaman ılıman bir iklime sahip olan İzmir, yarında 25 dereceyi görecek.
Ankara'da ise 24 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklara rağmen hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak.
YARIN (25 NİSAN PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Havalardaki değişkenlik yarın da kendini gösterecek. Ülkenin bir ksımı güneşli, bir kısmı yağmurlu bir kısmı da rüzgârlı olacak. Ancak genel anlamda 81 ilde de hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde seyredecek.