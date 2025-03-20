Yarın okullar tatil mi? 21 Mart Cuma okul var mı, hangi illerde okullar tatil?
Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı, yağmura dönerken önümüzdeki günlerde birçok ilde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Kar yağışı beklenen illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarını çevrildi. Peki, "Yarın okullar tatil mi?" İşte 21 Mart Cuma okulların tatil olduğu iller listesi...
Kar tatili olan iller listesi... Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, birçok kentte kendini hissettirdi. 20 Mart Perşembe günü yurt genelinde birçok kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilirken, yarın okulların durumu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 21 Mart Cuma okul var mı, yok mu, hangi illerde okullar tatil edildi?" İşte kar tatili olan iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikler kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil ediliğini duyurdu. İşte 21 Mart Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler listesi...
ORDU
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada " Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ilçemizin tamamında 21 Mart cuma günü okulların tatil olduğu açıklandı.
Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.
YOZGAT
Yozgat Valiliği, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Cuma günü 12 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Yozgat Valiliği, meteorolojik verilere göre il genelinde hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesinin beklenmesi, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ayrıca, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin, 21 Mart Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde ise meteorolojik verilere göre karar alınacağı belirtildi.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.