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        Haberler Bilgi Gündem Yaş çay alım taban fiyatı açıklandı 2025: Yaş çay alımı fiyatı ne kadar oldu?

        Yaş çay alım fiyatı açıklandı 2025: Yaş çay alımı fiyatı ne kadar oldu?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı kilogram başına yaş çay alım fiyatını açıkladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı. Peki, "Yaş çay alımı fiyatı ne kadar oldu?" İşte 2025 yaş çay alım taban fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:07
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        Yaş çay alım fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 19 lira olan yaş çay bedelinin bu yıl ne kadar olacağı üreticiler tarafından merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 2025 yılı yeşil çay taban alım fiyatını duyurdu. Peki, "Yaş çay alımı fiyatı ne kadar oldu?" İşte detaylar...

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        2025 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olduğu anımsatıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak duyurdu.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada

        ÇAYKUR'un 2024'te 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında kilogram başına 19 lira olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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