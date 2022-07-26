Yasak aşk iddiası feci bitti! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de Suriye uyruklu Hamdo A., iddiaya göre eşi ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen 18 yaşındaki Abdülkerim Salih'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Oto tamirciliği yapan Suriye uyruklu Hamdo A., iş arasında geldiği evinde, Suriye uyruklu Abdulkerim Salih'le (18) karşılaştı.

TARTIŞMADA BIÇAKLA SALDIRDI

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Hamdo A., çıkan tartışmanın ardından Abdulkerim Salih'e bıçakla saldırdı. Salih bıçak darbeleriyle yere yığılırken, Hamdo A.'nın eşi ise yaşanan arbede sırasında evden kaçtı.

GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Salih'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN KOCA GÖZALTIN ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Hamdo A. ise Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.