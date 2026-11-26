Gün Başlıyor - 25 Kasım 2026 (Eskişehir'de Askeri Helikopter Kaza Kırıma Uğradı)

Eskişehir'de helikopter düştü: 5 şehit. Siyasilerden şehitlere taziye mesajları. Fatma Betül Sayan Kaya tahliye edildi. Galatasaray Avrupa'da seriye bağladı. Muş'ta köydeki camiye yıldırım düştü. İstanbul'da trafikte son durum ne? Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin vefat etti. Üsküdar'da tır evin bahçes... Daha Fazla Göster Eskişehir'de helikopter düştü: 5 şehit. Siyasilerden şehitlere taziye mesajları. Fatma Betül Sayan Kaya tahliye edildi. Galatasaray Avrupa'da seriye bağladı. Muş'ta köydeki camiye yıldırım düştü. İstanbul'da trafikte son durum ne? Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin vefat etti. Üsküdar'da tır evin bahçesine girdi. İsrail'den Uefa'ya Galatasaray şikayeti. Numan Kurtulmuş'tan "Dokunulmazlık" açıklaması. Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster