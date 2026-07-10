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        Haberler Yaşam Bakan Ersoy'dan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin paylaşım

        Bakan Ersoy'dan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin paylaşım

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümünde olduklarını belirtti.

        Ayasofya'nın 'fethin sembolü' olduğuna işaret eden Ersoy, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşsiz emaneti Ayasofya'da, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürerek bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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