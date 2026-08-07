Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Annesini, eşini, hatta kendi yüzünü bile tanıyamayan insanlar var! Yüzler onlar için bir bulmacadan farksız! Sorun ne gözlerde ne de hafızada

        Annesini, eşini, hatta kendi yüzünü bile tanıyamayan insanlar var! Yüzler onlar için bir bulmacadan farksız! Sorun ne gözlerde ne de hafızada

        Karşınızdaki kişi anneniz, eşiniz ya da yıllardır birlikte çalıştığınız iş arkadaşınız olabilir... Ama siz ona baktığınız halde kim olduğunu çıkaramayabilirsiniz. "Yüz körlüğü" olarak bilinen prosopagnosia, bazı kişilerin en yakınlarını, hatta bazı vakalarda kendi yansımalarını bile ayırt etmekte zorlandığı sıra dışı bir nörolojik durum. Peki beyin, her gün gördüğü bir yüzü neden yabancı biri gibi algılıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Markette anneniz yanınızdan geçiyor ama onu tanımıyorsunuz. İş yerinde her gün selamlaştığınız arkadaşınız size gülümsüyor, siz ise yabancı biriyle karşılaştığınızı sanıyorsunuz. Kulağa bir film sahnesi gibi gelse de bu durum, "yüz körlüğü" olarak bilinen prosopagnosia yaşayan kişiler için günlük yaşamın bir parçası. Üstelik sorun gözlerde değil. Beyin, gördüğü yüzü tanıdığı biriyle eşleştirmekte zorlanıyor. Bu yüzden karşısındaki kişi tanıdık olsa bile onun kim olduğunu anlamak her zaman kolay olmuyor.

        2

        YÜZLERİ GÖRÜYORLAR AMA KİM OLDUKLARINI ANLAYAMIYORLAR

        Yüz körlüğü yaşayan kişiler aslında çevrelerindeki insanları normal şekilde görüyor. Sorun, yüzü görmekte değil; o yüzün kime ait olduğunu ayırt etmekte yaşanıyor. Bu nedenle yıllardır tanıdıkları bir aile üyesini, komşusunu ya da iş arkadaşını yalnızca yüzüne bakarak tanımakta güçlük çekebiliyorlar. Bazı ağır vakalarda ise kişi, aynadaki kendi yansımasını bile ilk anda ayırt edemeyebiliyor.

        3

        YÜZLER YETMEYİNCE DEVREYE SAÇ, SES VE YÜRÜYÜŞ GİRİYOR

        Yüzler güvenilir bir ipucu olmayınca devreye başka ayrıntılar giriyor. Ses tonu, konuşma biçimi, yürüyüş şekli, saç modeli, gözlük ya da sık kullanılan kıyafetler... Prosopagnosia yaşayan birçok kişi, çevresindekileri bu ipuçlarını bir araya getirerek tanıyor. Ancak biri saçını kestirdiğinde, gözlüğünü çıkardığında ya da tarzını değiştirdiğinde onu ayırt etmek çok daha zor hale gelebiliyor.

        4

        SORUN HAFIZADA DEĞİL, BEYNİN YÜZLERİ TANIYAN SİSTEMİNDE

        Yüz körlüğü çoğu zaman hafıza kaybıyla karıştırılıyor. Oysa uzmanlara göre durum oldukça farklı. Bu durumu yaşayan kişiler insanların kim olduğunu biliyor. Yalnızca gördükleri yüzü doğru kişiyle eşleştiremiyor. Araştırmalar, beynin yüzleri tanımaktan sorumlu bölgelerindeki işlevsel farklılıkların bu duruma yol açtığını gösteriyor.

        5

        DOĞUŞTAN DA GÖRÜLEBİLİYOR, SONRADAN DA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

        Yüz körlüğü herkeste aynı nedenle ortaya çıkmıyor. Bazı kişiler bu durumla doğarken, bazılarında ise inme, kafa travması veya beynin belirli bölgelerini etkileyen nörolojik hastalıkların ardından ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle belirtilerin sonradan başlaması durumunda uzman değerlendirmesi büyük önem taşıyor.

        6

        SANDIĞINIZDAN DAHA YAYGIN OLABİLİR

        Uzmanlar, gelişimsel prosopagnozinin sanıldığından daha yaygın olabileceğini belirtiyor. Araştırmalar, yaklaşık her 50 kişiden birinin yüz tanımada farklı düzeylerde güçlük yaşayabileceğine işaret ediyor. Ancak birçok kişi bunun bir nörolojik durum olduğunun farkında olmadığı için yaşadıklarını yıllarca "yüzleri akılda tutamıyorum" ya da "isim hafızam kötü" diye açıklamaya çalışıyor.

        7

        GÜNLÜK HAYATI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA FAZLA ETKİLİYOR

        Yüz körlüğü yalnızca insanları tanıyamamak anlamına gelmiyor. Kalabalık bir ortamda yakınlarını bulamamak, aynı kişiyle defalarca yeniden tanışmak ya da selam vermediği için yanlış anlaşılmak, bu durumun günlük hayata yansıyan zorluklarından sadece bazıları. Bu nedenle bazı kişiler sosyal ortamlarda kendilerini daha gergin hissedebiliyor ve kalabalıklardan uzak durmayı tercih edebiliyor.

        8

        TEDAVİSİ VAR MI?

        Bugün için prosopagnoziyi tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavi bulunmuyor. Ancak bu durumla yaşayan birçok kişi zamanla kendine özgü yöntemler geliştiriyor. Ses, mimik, yürüyüş, kıyafet gibi ayırt edici özelliklere dikkat etmek günlük yaşamı kolaylaştırabiliyor. Uzmanlar ise özellikle sonradan gelişen vakalarda altta yatan nedenin belirlenmesi için nörolojik değerlendirme yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.

        9

        Yüzler çoğumuz için bir insanı tanımanın en kolay yolu. Ancak prosopagnosia yaşayan kişiler için aynı yüz, her karşılaşmada yeniden çözümlenmesi gereken bir bulmaca hâline gelebiliyor. İşte bu yüzden "yüz körlüğü", yalnızca ilginç bir nörolojik durum değil, günlük yaşamı derinden etkileyen görünmez bir mücadele olarak kabul ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Komisyon aşaması başlıyor
        Komisyon aşaması başlıyor
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        İş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        İş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"