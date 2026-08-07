Markette anneniz yanınızdan geçiyor ama onu tanımıyorsunuz. İş yerinde her gün selamlaştığınız arkadaşınız size gülümsüyor, siz ise yabancı biriyle karşılaştığınızı sanıyorsunuz. Kulağa bir film sahnesi gibi gelse de bu durum, "yüz körlüğü" olarak bilinen prosopagnosia yaşayan kişiler için günlük yaşamın bir parçası. Üstelik sorun gözlerde değil. Beyin, gördüğü yüzü tanıdığı biriyle eşleştirmekte zorlanıyor. Bu yüzden karşısındaki kişi tanıdık olsa bile onun kim olduğunu anlamak her zaman kolay olmuyor.