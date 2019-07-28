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Yaşar Büyükanıt tedavi için İstanbul'da

DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan akşam saatlerinde İstanbul'a getirilerek Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Yaşar Büyükanıt

Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi.

Büyükanıt, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile dün akşam saat 23.00 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Burada ambulansa alınan Yaşar Büyükanıt Maslak'ta bulunan Acıbadem Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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