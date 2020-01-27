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Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 40 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 1607 kişinin yaralandığı depremde, 45 insanımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Hastanelerde tedavisi süren hasta sayısının ise 87'ye düştüğü bildirildi.

Ünlü isimler yardım çağrılarında bulunmaya devam ederken şarkıcı Yaşar İpek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Elazığ'daki akrabalarına ait evlerde depremzedelerin konaklayabileceğini duyurdu.

"Kapılarımız herkese açık" diyen İpek, şu ifadeleri kullandı:

Elazığ'da anneannem, dayılarım, teyzelerim ve yeğenlerimin evleri ve ayrıca anneme ait boş bir evimiz kalmak isteyene sonsuza dek açıktır. Bana yazmanız yeterli. Bütün akrabalarım Elazığ'da yaşıyor. Çok kalabalık bir nüfusuz. Kapılarımız herkese açık. Salı günü ben de oradayım.