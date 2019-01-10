Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı

Giriş: 10.01.2019 - 09:59 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Yaşar İpek'le dünyaevine giren sunucu Seren Serengil, sosyal medyada birbirlerini takibi bıraktı. Çiftin avukatından açıklama geldi...

  • 1Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı - Magazin haberleri
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    Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil ile şarkıcı eşi Yaşar İpek birbirini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Serengil'in avukatından konuya ilişkin açıklama geldi.

  • 2Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı - Magazin haberleri
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    "MÜVEKKİLİMİN HESABI ÇALINDI"

    Ünlü çiftin avukatı konuya açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan avukat, Yaşar İpek'in Instagram hesabının çalındığını ve konu hakkında yasal sürecin başladığını belirtti.

  • 3Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı - Magazin haberleri
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    Hesabı çalınan tarafın Yaşar İpek olmasına rağmen Seren Serengil'in neden takibi bıraktığı ise merak konusu oldu.

  • 4Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı - Magazin haberleri
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    "SENİ ŞİKAYET ETMEYE GİTTİK"

    Öte yandan Serengil'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı, 'Adliyeye boşanmaya değil seni şikayet etmeye gittik' paylaşımı dikkat çekti. 

  • 5Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı - Magazin haberleri
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