3 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Yasemin Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini geçtiğimiz sene noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için allmıştı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu rolü bitince Londra’dan İstanbul’a dönmüştü.