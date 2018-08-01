Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Yasemin Allen'in oyunculuğu yurt dışında kabul gördü. Allen, ABD - İngiltere ortak yapımı 'Strike Back'ten sonra 'Dorothy's Theory'de de rol aldı.

Yasemin Allen, ABD - İngiliz ortak yapımı 'Strike Back'te tehlikeli Rus ajanı 'Katrina Zarkova' karakteriyle oyunculuğunu dizinin yayınlandığı 53 ülkede gözler önüne sererken İngiliz yapımı kısa film 'Dorothy's Theory'de kamera karşısına geçti. 9 yaşındaki bir kız çocuğunun gözünden büyüklerin hikâyesini anlatan Mark Arrgio ile Steven Chartterton'un yönettiği film, İngiltere'de 'En İyi Yönetmen', 'Yükselen Yıldız' ve 'İzleyici Tercihi' dallarında olmak üzere 3 ödül kazandı.Suna Yıldızoğlu ile İngiliz vatandaşı Dudley Allen'in kızı olan Yasemin Allen, Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'ne bitirdi. 2009'da 'Kavak Yelleri' ile oyunculuğabaşlayan 29 yaşındaki Allen, Türkiye'deki kariyerinde şimdiye kadar 9 TV dizisi, 2 sinema filminde rol aldı.

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