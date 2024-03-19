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        Haberler Magazin Yasemin Allen'ın paylaşımları yeni bir aşk olarak yorumlandı - Magazin haberleri

        Yasemin Allen'ın paylaşımları yeni bir aşk olarak yorumlandı

        Yasemin Allen'ın eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya ile birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşması, yeni bir aşk olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:20
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        Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden giderek kariyerini oyuncu olarak sürdüren İngiliz asıllı Türk Yasemin Allen'ın eski bir FBI ajanıyla paylaştığı fotoğraflar, gündem oldu.

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        Paylaştığı fotoğraflar, Yasemin Allen'in gönlünü eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdığı şeklinde yorumlandı.

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        Yasemin Allen, Erdal Kaya ile atış yaparken çektirdiği fotoğrafları, takipçileriyle paylaştı.

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        41 yaşındaki Erdal Kaya, ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI'da görevli olarak sürdürdü.

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        Erdal Kaya, şu an ise ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek hayatına devam ediyor.

        #Yasemin Allen
        #Erdal Kaya
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