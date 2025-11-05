Yasemin Ergene, eylül ayında iki çocuğunun babası iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

Yasemin Ergene - İzzet Özilhan ile çocukları Emine ve Ela Özilhan

Geçtiğimiz haftalarda Yasemin Ergene'nin adı Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılmış ancak Ergene, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Karaca Başaran

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yasemin Ergene, Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekânda arkadaşıyla birlikte kahvaltı yapan Ergene, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Uzun süre arkadaşı ile sohbet eden Yasemin Ergene, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.

Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında sessiz kalan Yasemin Ergene, eski kayınvalidesi Emine Özilhan'ı da sosyal medyada takipten çıkması ile ilgili sorulara cevap vermeden otomobiline bindi.