        Yasemin Ergene'nin Karaca Başaran sessizliği - Magazin haberleri

        Yasemin Ergene'nin aşk sessizliği

        Etiler'de görüntülenen Yasemin Ergene, Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları hakkında sessiz kaldı

        Giriş: 05.11.2025 - 09:39 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:39
        Yasemin Ergene, eylül ayında iki çocuğunun babası iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

        Yasemin Ergene - İzzet Özilhan ile çocukları Emine ve Ela Özilhan
        Yasemin Ergene - İzzet Özilhan ile çocukları Emine ve Ela Özilhan

        Geçtiğimiz haftalarda Yasemin Ergene'nin adı Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılmış ancak Ergene, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

        Karaca Başaran
        Karaca Başaran

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yasemin Ergene, Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekânda arkadaşıyla birlikte kahvaltı yapan Ergene, keyifli halleriyle dikkat çekti.

        Uzun süre arkadaşı ile sohbet eden Yasemin Ergene, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.

        Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında sessiz kalan Yasemin Ergene, eski kayınvalidesi Emine Özilhan'ı da sosyal medyada takipten çıkması ile ilgili sorulara cevap vermeden otomobiline bindi.

