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Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı Tolga Güleç'ten ayrılık kararı alan Yasemin Kay Allen, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Kalbim boş değil. İnsanlara ve dünyaya karşı sevgi doluyum" diyerek, hayatında kimse olmadığını ifade etti

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  • Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin galası gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında oyuncu Yasemin Kay Allen da vardı.

    Kırmızı elbisesi ile dikkat çeken Allen, basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Kıyafetimi bir tasarımcıya özel yaptırmıştım. Severek giydim. Çok da güzel bir gecedeyiz. Çok heyecanlıyım" dedi.
  • Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı Tolga Güleç'ten ayrılık kararı alan Allen, gazetecilerin "aşk" soruları karşısında ise terledi.

    "Kalbim boş değil" ifadelerini kullanan Yasemin Kay Allen, "İnsanlara ve dünyaya karşı sevgi doluyum" diyerek, hayatında kimse olmadığını dile getirdi.
  • Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

    AŞK 5 AY SÜRDÜ

    Uzun yıllardır Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak İstanbul'a yerleşen Yasemin Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Yaklaşık 5 ay birliktelik yaşayan çift, geçtiğimiz ağustos ayında yollarını ayırmıştı.
  • Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

    "BİRAZ ESKİ KAFALIYIM"

    Allen, Tolga Güleç ile biten ilişkisi hakkında, "Nasip, kısmet... Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Bazen en dibinde anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun. Herkesin sevgi anlayışı farklı oluyor. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük, çocukluğumuz öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki... Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama aslında burası romantiklere göre bir dünya değil" şeklinde konuşmuştu.
  • Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

    "ÇOK BÜYÜK AŞK YAŞADIK"

    Ayrılık sonrasında Tolga Güleç ise, "Yasemin ile 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan ama birbirimize zaman ayıramadık. Ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim" demişti.
  • Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

    "BÜYÜK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Evlilik konusunda, "Evlilik teklifi hiç olmadı. Daha çok yeniydik, birbirimizi tanıma sürecindeydik" ifadelerini kullanan Tolga Güleç, tekrar barışma ihtimali sorusunu ise, "Allah bilir ama hiç öyle bir şey düşünmedik, büyük konuşmak istemiyorum. Sonra barışırsak zor durumda kalmayı istemem" şeklinde cevaplamıştı.
  • Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

    3 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

    Yasemin Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için allmıştı. 'Strike Back' adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu, rolü bitince Londra’dan İstanbul’a dönmüştü.
  • Yasemin Kay Allen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

    4 YIL EVLİ KALDI

    'Hatırla Sevgili', 'Kırık Kanatlar', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Poyraz Karayel' ve 'Masumiyet' gibi dizilerde rol alan Tolga Güleç de 2013 yılında nikâh masasına oturduğu meslektaşı Yeliz Şar'dan 2017'de boşanmıştı.

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