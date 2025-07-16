Yasemin Kay Allen okyanusta balina ve köpek balıklarıyla yüzdü

Yasemin Kay Allen, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Yurt dışında tatil yapan oyuncu, okyanusun derinliklerine daldı.

Balina ve köpek balıklarıyla yüzen Yasemin Kay Allen, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

"BEKLENTİLERİMİ SAHİLDE BIRAKTIM"

Yasemin Kay Allen, "Bu unutulmaz deneyim için canı gönülden teşekkür ederim. Okyanusun size neler göstereceğinin kimse sözünü veremiyor, o yüzden her sabah tekneye binerken beklentilerimi sahilde bıraktım. Her gün bambaşka canlılarla karşılaşacak kadar şanslıydık. Mobulalar, Giant oceanic manta, 6 farklı çeşit yunus (aralarında sudan atladıklarında kendi etraflarında dönen Spinner Yunusları favorim oldu), deniz aslanları ve 9 orca’nın olduğu bir pod.. Şükürler olsun" notunu düştü.