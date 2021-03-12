"BEN NİŞANLANDIM" DEMİŞTİ

Yasemin Sakallıoğlu, nişanlandığını şu sözlerle takipçilerine duyurmuştu:

Merhaba arkadaşlar, ben nişanlandım. Tüm gece ağlayan babamla heyecandan yanakları kızaran annemle ve en yakın akrabalarımız eşliğinde huzur dolu bir 5 saat geçirdik. İnsan böyle zamanlarda en çok kafasındaki soru işaretlerine cevap arıyormuş bunu anladım.

Ben ona 'Ev çok büyük değil, onca insan sıkışsın istemiyorum' dedim. O bana koca bir salonda ev ortamı kurdu. Ben de abiyeyle kahve servisi yapan ilk nişanlı kız kervanına girmiş oldum.

Annemin açık büfede kendine hazırladığı tabak geceye damgasını vurdu. Dedim 'Anne o tabak ne?' dedi; 'Bağa hiçbişe dema, sabah beri bişe yememişum' Organizasyon ekibinden birine de koca buldu... Öyle derken, böyle derken bu geçirdiğimiz güzel akşam bizim en güzel anımız oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin.