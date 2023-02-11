"ENKAZDAN SAĞ ÇIKAMADILAR"



Burak Yırtar ise üzüntüsünü, "Canım İbrahim amcam ve Nilgün yengem maalesef enkazdan sağ çıkamadılar. Beş gündür tüm imkanlarıyla ellerinden gelen her şeyi yapan AFAD, TSK, UMKE, Polis arama-kurtarma, Kuwait Fire Force ekiplerine ve bizler için dua eden herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle dile getirdi. Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla ünlü çifte destek oldu.



Fotoğraflar: AA, Instagram