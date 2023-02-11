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Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar'ın acı günü: Enkazdan sağ çıkamadılar

Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'ın depremde enkaz altında kalan amcası ve yengesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sakallıoğlu, "Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur. Tek duam budur..." dedi

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  • Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar'ın acı günü: Enkazdan sağ çıkamadılar - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi"nde 21 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
  • Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar'ın acı günü: Enkazdan sağ çıkamadılar - Magazin haberleri

    "YAŞAYIN ALLAH AŞKINA!" DEMİŞTİ

    Daha önce eşinin amcası ve yengesinin enkaz altında kaldığını dile getiren Sakallıoğlu, "Yaşayın Allah aşkına. Ben dayanamıyorum..." demişti. Ünlü oyuncu ve eşinden üzücü haber geldi.
  • Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar'ın acı günü: Enkazdan sağ çıkamadılar - Magazin haberleri

    "MAALESEF KAYBETTİK"

    Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesini kaybettiğini, "Biz eşimin amcasını ve yengesini maalesef bugün kaybettik. Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur. Tek duam budur..." sözleriyle duyurdu.
  • Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar'ın acı günü: Enkazdan sağ çıkamadılar - Magazin haberleri

    "ENKAZDAN SAĞ ÇIKAMADILAR"

    Burak Yırtar ise üzüntüsünü, "Canım İbrahim amcam ve Nilgün yengem maalesef enkazdan sağ çıkamadılar. Beş gündür tüm imkanlarıyla ellerinden gelen her şeyi yapan AFAD, TSK, UMKE, Polis arama-kurtarma, Kuwait Fire Force ekiplerine ve bizler için dua eden herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle dile getirdi. Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla ünlü çifte destek oldu.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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