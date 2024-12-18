Yasemin Sakallıoğlu: İnsanları incitmekten korkuyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Sakallıoğlu, her boş fırsatta eşiyle birlikte aktivite yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çift, iş hayatı dışında birlikte vakit geçirmenin çok daha farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. Yasemin Sakallıoğlu, bugüne kadar hiçbir yılbaşında sahne almadığını ve bu yılbaşında da sahnede olmayacağını belirtti. Ayrıca, TV programı ve talk show teklifleri aldığını ancak kabul etmekten korktuğunu açıklayan ünlü komedyen; "Herkese şaka yapmak isteyeceğim, kendimi tutamam. İnsanları incitmekten korkuyorum" dedi.

Yasemin Sakallıoğlu, ayrıca eşinin transparan giymesine izin verip vermediği sorusuna; "Güveniyorsa, kendine giysin" diyerek espri yaptı ve eşinin giyimiyle ilgilenmekten, kendi giydiği kıyafetlerini umursamadığını belirtti. Ardından karşılıklı olarak tatlı bir tartışma yaşayan çiftten Burak Yırtar, gazetecilerin, "Bu sarsıntılar evliliği etkiler mi?" sorusuna; "Evliliğimiz bu tarz sarsıntılara dayanıksız değil, çok şükür" yanıtını verdi.

Yeni yıl için hedeflerinden bahseden Yasemin Sakallıoğlu; "Kendi yazdığım işlerde oynamayı dilerim" ifadelerini kullandı.

"EV ALMAK ÇOK ZOR"

Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra 10 yıl önceki haline bir mesaj vermek isteseydi bunun "Ev al" demenin olacağını ifade ederek "Çünkü şu an ev almak çok zor" diyerek fiyatlardan şikâyet etti.

Son olarak, milli piyango alıp almadığı sorusuna Yasemin Sakallıoğlu; "Almıyorum. Herkesin üzerine hayal kurduğu bir şey, bana çıksa nazardan patlarım, istemem" yanıtını verdi.