Yasemin Sakallıoğlu: İnsanları incitmekten korkuyorum
Eşi Burak Yırtar, ile Etiler'de görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar hiçbir yılbaşında sahne almadığını ve bu sene de aynı şekilde geçireceğini söyleyen Sakallıoğlu, TV programı ve talk show teklifleri aldığını ancak kabul etmekten korktuğunu söyledi; "Herkese şaka yapmak isteyeceğim, kendimi tutamam. İnsanları incitmekten korkuyorum"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Sakallıoğlu, her boş fırsatta eşiyle birlikte aktivite yapmaya çalıştıklarını söyledi.
"KORKUYORUM"
Çift, iş hayatı dışında birlikte vakit geçirmenin çok daha farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. Yasemin Sakallıoğlu, bugüne kadar hiçbir yılbaşında sahne almadığını ve bu yılbaşında da sahnede olmayacağını belirtti. Ayrıca, TV programı ve talk show teklifleri aldığını ancak kabul etmekten korktuğunu açıklayan ünlü komedyen; "Herkese şaka yapmak isteyeceğim, kendimi tutamam. İnsanları incitmekten korkuyorum" dedi.
Yeni yıl için hedeflerinden bahseden Yasemin Sakallıoğlu; "Kendi yazdığım işlerde oynamayı dilerim" ifadelerini kullandı.
Eşinin kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorusuna Yasemin Sakallıoğlu; "Ne isterse giysin, eşimin güzel görünmesinden gurur duyarım. Yanımda yakışıklı dursun" ifadelerini kullandı.
"GÜVENİYORSA GİYSİN"
Yasemin Sakallıoğlu, ayrıca eşinin transparan giymesine izin verip vermediği sorusuna; "Güveniyorsa, kendine giysin" diyerek espri yaptı ve eşinin giyimiyle ilgilenmekten, kendi giydiği kıyafetlerini umursamadığını belirtti. Ardından karşılıklı olarak tatlı bir tartışma yaşayan çiftten Burak Yırtar, gazetecilerin, "Bu sarsıntılar evliliği etkiler mi?" sorusuna; "Evliliğimiz bu tarz sarsıntılara dayanıksız değil, çok şükür" yanıtını verdi.
"EV ALMAK ÇOK ZOR"
Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra 10 yıl önceki haline bir mesaj vermek isteseydi bunun "Ev al" demenin olacağını ifade ederek "Çünkü şu an ev almak çok zor" diyerek fiyatlardan şikâyet etti.
Son olarak, milli piyango alıp almadığı sorusuna Yasemin Sakallıoğlu; "Almıyorum. Herkesin üzerine hayal kurduğu bir şey, bana çıksa nazardan patlarım, istemem" yanıtını verdi.